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港聞

港聞二

助制服者：當時多小孩 再傷其他人仲大劑

【明報專訊】沙田水泉澳廣場前晚有人持刀襲擊大快活職員，有份協助制服疑犯的鞋店老闆呂先生表示，見有人持刀行經門口及有人大叫，遂取「小心地滑」牌與其對峙，又說疑犯一直無逃跑迹象，形容「眼神有些飄忽」。他表示，當時晚飯時間很多小朋友在場，「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」，「最重要無咁多人受傷」，自己「幫到就幫」。

指「眼神飄忽」無逃跑迹象

呂先生說，疑犯一直在商場「慢慢行」，直至被途人合力逼到玻璃門位置才「企喺度」，警員制服時疑犯亦無出聲。呂先生形容疑犯神情有異，「眼神有些飄忽，好似high咗嘢」，據他提供的網上片段，疑犯表現平靜，被制服後警員安排他雙手放後、背靠牆身坐下。

與大快活同層的一間電器舖職員蔡先生表示，當時聽到有人大叫「有人攞刀斬人」，見到一名大快活經理衝出，稱被疑犯傷及頸部，但未見有明顯傷痕。他形容當時場面混亂，「啲人好驚咁周圍避」，形容疑犯表情「唔正常」，「明明正常人追你你梗係走啦，佢唔郁㗎」，僅持刀與他人對峙。

街坊：日後出街多看途人神色

附近就讀中二的葉同學稱，當時在遠處目睹有人持梯與疑犯糾纏，他自己未有受驚，又稱商場不時有神情有異者出沒，「一星期都見到一兩次」，包括突然大叫及指罵別人。他提到昨日校內同學熱議事件，認為政府未有足夠關注精神病患者，應予精神病患更多關注及包容。育有一對子女的居民陳女士「都有少少驚」，日後出街會多留意途人神色，前晚亦有提醒女兒出街時要多警惕，不要只用電話而忽略身邊事物。

再有網上片段顯示前晚情况，疑犯一度與兩名大快活職員對峙，其間職員邊以收餐車阻擋邊喝止疑犯。另一片段顯示，約10人在便利店對出走廊分別以掃帚及小心地滑牌等雜物砸向疑犯，並從另一邊頂着大門以防逃走，眾人其後一擁而上，制服疑犯後亦有人勸止不要繼續攻擊疑犯。

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