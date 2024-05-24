水泉澳刀漢思覺失調 停覆診無社工跟 議員批醫社合作脫節 醫生：適切治療暴力風險低

社署：非跟進個案

大快活：增危機處理培訓

社署發言人回覆本報稱，涉案男子非社署社工跟進個案，社署醫務社工則在前晚已即時聯絡傷者，並會為有需要市民提供情緒支援及適切服務。

大快活集團昨日稱，事件中3名員工受傷，二人經治療後出院，一人仍留院，對員工及家屬表示慰問，已就事件為受影響員工安排心理輔導服務，亦會積極為受傷員工及家屬提供協助，將進一步加強員工危機處理能力的培訓，強調員工在工作中自身安全的重要，現正配合警方調查，不便再評論。

現場所見，涉事分店如常營業，客戶服務部有派員了解員工情况。

醫生：患者缺「病識感」 忽略症狀

精神科專科醫生麥永接表示，思覺失調等的嚴重精神病患者佔社會整體暴力案件低於5%，認為社會上大部分暴力行為與精神病無關，患者如接受適當治療，暴力風險很低。他解釋，思覺失調患者一般有被害妄想、出現錯覺等陽性病徵，亦有患者出現自理能力逐漸喪失、不想社交等的陰性病徵，再加上缺乏「病識感」，難察覺自己患病，令他們覺得毋須覆診及服藥，「可能一天兩天、一個兩個星期、一個月好像沒什麼」，慢慢忽略症狀，令症狀逐漸加深，增加病發風險。

麥永接稱，現時醫管局有個案管理計劃，按患者以往暴力傾向、徵狀嚴重程度等因素跟進，一旦發現有患者不覆診便啟動機制。是次個案患者不覆診近一年，被問到是否反映機制失效，他說不方便評論個別個案，但類似案件受不同因素影響，舉例患者有否在私家醫院求醫、家庭支援是否足夠等。

憂加深負面標籤 不欲覆診

麥憂慮是次案件會加深社會對精神病患者負面標籤，覺得他們「生人勿近」，甚至令患者對覆診卻步，惟精神病患發病非突然失常，而是有迹可尋，舉例患者復發會有「復發病徵」，例如出現失眠、精神緊張等症狀，因人而異，若留意這些症狀或可識別個案，盼社會就案件「合理討論」。

狄志遠：個案管理計劃未埋順

社福界議員狄志遠稱，類似案件非首次發生，批評醫社合作「脫節」，無互相了解對方狀况，又認為個案管理計劃「未理順」，社署無社工跟進個案並不妥當。他說，患者需要醫療照顧，回到社區亦一定要讓社工跟進，否則無從得知患者有否按時服藥、覆診，並及時提供適切輔導。他稱，一般而言應由醫院的醫務社工轉介個案予社工跟進，到患者情况穩定，醫生認為無問題才結案，案件證明醫社合作「斷纜」，制度仍有改善空間。至於應否在制度上增加措施，例如勒令不覆診或服藥者求醫，狄志遠認為可交由社會討論，目前亦有法例要求精神病患者入院。