假民政專員向區議員發短訊 民署籲市民提防

3專員遭冒認 民署報警

近日分別有人以九龍城民政專員蔡敏君、荃灣民政專員區家盛及中西區民政專員梁子琪名義，分別向該3區的區議員發WhatsApp短訊，有關帳戶頭像分別用上3名民政專員的相片。相關信息均以「以後有關事項可以係（喺）呢度直接WhatsApp我」開首，有區議員與對方對答，被問到「最近工作點阿（啊），是否順心？」、「以後工作上有咩困難可以同我報道（告），我會盡量支持你」，並邀請對方到區議會見面。

民政事務總署昨表示，總署及民政專員與相關短訊無任何關係，提醒市民若收到可疑短訊應提高警覺，切勿提供個人資料。據悉，3名民政專員事後已向當區區議員及地區三會委員澄清，表示沒有發出有關信息。本報昨向警方查詢事件，正待回覆。

工聯會荃灣區議員葛兆源表示，該區區議員昨均收到自稱區家盛的人發出WhatsApp短訊，他收到後即向區求證。葛說，發短訊者未有嘗試詐騙金錢，估計可能是惡作劇。葛認為事件牽涉冒認官員，手法猖狂，必須高調跟進，憂慮之後有人假冒區議員發假信息。民建聯中西區區議員施永泰昨收到自稱梁子琪傳來的短訊，他說由於已知道其他區有人冒充民政專員發短訊，加上一直有與專員聯絡，因此相信屬虛假信息。他批評有人明目張膽冒充官員，促請警方高調執法，憂慮其他地區人士沒有恆常與民政專員聯絡，或不虞有詐。