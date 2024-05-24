反對者改《凡星》歌詞表感想 支持者撐創科增職位

有引習「綠水青山」論 有寫兒時濕地遊歷

綠色和平曾呼籲公眾入紙申述反對填塘計劃，是次申述中約1122份是引用團體的建議修訂方案和原因，但大部分反對者都有加入個人意見，部分人在理由欄中引用國家主席習近平「綠水青山就是金山銀山」理念；有人認為發展選址可不斷移動，但動物居所是獨一無二和無可代替；更有人指摘政府視大自然為「dollar sign（金錢符號）」；有反對者認為香港已有數碼港和科學園，現時本港辦公室空置率持續高企，未能說服公眾有必要建設科技城。

有申述者將原曲《凡星》改名《新田失地》，並改編歌詞「廠地將要降臨旁邊 沒足夠距離鴴鷸都膽顫」，記下新田國際級濕地所面臨的威脅。有人以母親身分用文字動之以情，說自己小時候在濕地公園看到各式各樣候鳥群，現在帶兒子重遊舊地卻只看到為數不多雀鳥，也不見彈塗魚和招潮蟹蹤影，只見石屎路和工程圍板，感到非常失望。

另一邊廂，有支持者認為新田科技城有助香港成為國際創新及科技中心，提供更多工作機會，打造新社區；亦有支持者在三行申述理由欄上僅重複填「支持」和「同意」。

城規會前委員潘永祥稱，市民發自內心的感受和故事固然感人，但城規會委員須「跳出來」平衡個人情感和公眾利益，舉例若是為了一條村而犧牲整個社區的整體規劃或是不理想，故委員會在未來舉行的「聆聽會議」上應仔細向申述者了解，並衡量要對相關意見給予多少考慮。