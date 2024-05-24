潮行GBA：三館合一 江畔「文化巨輪」啟航 白鵝潭藝術中心 嶺南文化新地標

明報記者 林迎

多角度賞珠江 身兼「城市客廳」

白鵝潭大灣區藝術中心位於珠江白鵝潭西南角，三館共長360米，加上560米長的臨江走廊和公共廣場，為市民提供全新文化空間。領銜設計的中國工程院院士何鏡堂表示，藝術中心重視「水」元素，每層平台都可以站在外面看江，層層疊疊、高低錯落，「希望大家以後可以坐船來這裏。我們相信無論從陸地看，還是從水上看、空中看，它都非常漂亮」。為了與對岸的白天鵝賓館呼應，藝術中心外牆大部分採用白色材料，亦可作為「燈光騷」的演出幕牆。何又說，這裏亦將成為「城市客廳」，「大家可休閒聊天，夜裏閉館，也可在江邊的公共空間活動，欣賞優美夜景」。

據廣東美術館長王紹強稱，「三館合一」總建築面積逾14萬平方米，廣東美術館有6.5萬平方米，佔地最廣，意味美術館是「三館」的主體。從開幕至9月7日，該館將為觀眾帶來「新時代‧新跨越──廣東美術館新館系列大展」，合共8個展覽，重頭戲為「凝固的詩篇——博爾蓋賽美術館藏文藝復興至巴洛克時期傑作展」，展出拉斐爾、魯本斯、提香等大師55件真迹；另外7個展覽展出海內外700多位藝術家逾900件作品。王說，展品除廣東美術館近30年的收藏外，還借入中國美術館、中國國家博物館等的經典，「系列開館大展的舉辦，反映白鵝潭大灣區藝術中心立足廣東本土，面向全國，連接世界的文化定位」。

走出高高的「船艙」廣東美術館，就來到「船頭」的廣東文學館和非遺館。文學館以多個影像裝置展出廣東從古到今的文學成就，並有「魯迅家」專題展區；非遺館展示醒獅、龍舟、鰲魚燈等，設多個打卡位。

港人參觀需內地居住證

需留意的是，由於剛剛開幕，廣東文學館的港澳台僑文學展廳、藝術中心外的「飛虹廊橋」等區域仍未開放。現時港人僅能以內地居住證現場登記或預約，每日總參觀上限1000人，分800個線上預約及200個現場登記名額，名額三館共享，只需預約一間，彼此可以通行。此外，整個藝術中心禁止攜帶飲品，可於館外寄存。

白鵝潭大灣區藝術中心

地址：廣州荔灣區白鵝潭南路19號

交通：廣州地鐵1號線芳村站B出口；或從黃沙碼頭乘渡輪至白鵝潭藝術中心碼頭，再步行前往

開放時間：09:00-17:00（16:30停止入館，周一閉館）

預約：微信小程序「白鵝潭大灣區藝術中心預約」，提前7日開始預約

門票：免費。廣東美術館「凝固的詩篇」展覽另外收費，成人全票100元人民幣，設小童、長者、學生及雙人套票優惠