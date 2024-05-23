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尖東海旁周六多啦A夢無人機匯演

【明報專訊】尖沙嘴星光大道一帶海濱本周六（25日）晚將上演多啦A夢無人機匯演，為7月舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展預熱。匯演晚上7時半開始，約1000架無人機將展示出多啦A夢、竹蜻蜓和隨意門等「法寶」的圖案，並有本地配音員聲音演出。歷時約15分鐘。主辦機構AllRightsReserved稱，最佳觀賞位置為星光大道鄰近梳士巴利花園段。

全球最大巡迴展 7‧13香港首站

主辦方稱，活動已取得日本方面授權，與其他地方的機構競爭下，成功爭取在香港首演，相信可吸引大批「多啦A夢」迷到場。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展是全球最大型多啦A夢展覽之一，首站將於7月13日起在港舉行，展覽分為免費及收費展區，呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，為配合展題「好朋友，心中一想就即到」，特展設有新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，寓意搖晃該法寶就能召喚朋友到來；展覽亦同時紀念多啦A夢作者藤子F不二雄誕生90周年。

主辦機構將在本周六早上公布展覽詳情，同日上午11時開始公開發售門票。文化體育及旅遊局表示，該局是巡迴特展的支持機構，協調相關政府部門提供所需協助，亦一直與主辦機構保持緊密聯繫，配合其活動宣傳安排，已於昨午更新盛年事表。

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