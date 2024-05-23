迎龍舟賽 星光大道下月設打卡點 尖沙嘴海濱首開餐飲攤 賣手工啤港式奶茶

今屆國際龍舟邀請賽共設17項賽事，兩日將合共上演79場比賽，賽事起點為麼地道花園對出至尖東海濱平台，觀賞區位於尖東海濱的九龍香格里拉酒店外，至星光大道李小龍銅像一帶，場地設有蓋看台。

今年新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，會於比賽第二天舉行，分公開賽、混合賽及女子賽，隊伍需於首日其他賽事中取得一定成績，才有資格參加。此外，今年亦再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃，而「扮嘢大賽」亦繼續上演，隊伍將以不同特色造型爭奪特色造型大獎，增添熱鬧氣氛。

M品牌龍舟邀請賽 參與地區超去年

除賽事外，今年於K11人文購物藝術館對出海濱新增「嚐味當夏美食街」，為市民及遊客提供本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、冷萃咖啡、椰子甜品、冬甩等，開放時間由下月8日至16日的中午12時至晚上9時。至於Line Friends打卡點及期間限定店，則開放至7月1日。

今年賽事續獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。除內地、澳門和香港等隊伍參賽，海外隊伍有來自新加坡、日本、阿聯酋、泰國、澳洲，參與的國家或地區及龍舟隊伍數目均超越去年。

旅發局料吸13萬人 「幾好嘅數字」

旅發局總幹事程鼎一表示，今年參與的國家或地區較去年多兩個，預計整個活動可吸引13萬名市民及旅客參與，「我哋認為係一個幾好嘅數字」，整個活動的開支為1700萬元。被問到預計帶來的經濟效益，他稱提升氛圍最為重要，令人感到香港有很多盛事、很多活動可參與。

龍總主席鍾志樂表示，今年比賽吸引全球多支勁旅參加，相信能為市民及旅客帶來連場精彩賽事。他透露正籌備今年的第15屆亞洲龍舟錦標賽，屆時會有12支隊伍在觀塘海濱參賽，期望可帶動九龍東成為水上活動賽場，龍總亦正申辦2028年世界俱樂部龍舟錦標賽。