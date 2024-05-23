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港聞

港聞二

洗錢拘百人 涉1.8億騙款

【明報專訊】警方深水埗警區過去兩周展開代號「曠頂」行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕100人，大部分為傀儡戶口持有人，涉及清洗82宗騙案的犯罪得益，涉款1.8億元，最大一宗投資虛擬貨幣騙案涉逾2000萬元。當中被捕3男1女已被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，本月7至18日已於西九龍裁判法院提堂，其餘獲准保釋候查，6月向警方報到。

被捕75男25女17至75歲，大部分為傀儡戶口持有人，負責收取及處理案中贓款，分別報稱清潔工人、廚師、裝修工人等，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，牽涉82宗詐騙案及洗黑錢案，涉及295名事主，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案，涉款逾1.8億元，事主損失1500元至2370萬元。

居海外翁被游說買虛幣 失逾2000萬

其中最大金額的騙案，事主為74歲居於海外從事製衣業男子，於網上平台被網友游說投資虛擬貨幣，兩個月內將2378萬元轉帳至多個傀儡戶口。另一宗騙案涉及54名事主，年齡27至47歲，他們在網上平台購買不同類型優惠套票，包括酒店住宿及主題樂團門票，被騙共逾7萬元。 

過去一年深水埗警區已就逾200名涉及傀儡戶口持有人的案件向律政司徵詢法律意見，其中111人可落案檢控或已檢控，當中34人將於區域法院審訊，至昨日已有11人因洗黑錢被定罪，判監4至28個月。警方會就所有於區域法院審訊並定罪的相關案件申請加刑。深水埗警區較早前處理一宗洗黑錢案，相關傀儡戶口持有人共清洗約197萬元犯罪得益。案件2月在區院判刑後，警方與律政司向法庭申請加重刑罰，法庭決定加刑20%，被告判囚28個月。

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