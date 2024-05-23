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港聞

港聞二

買殼方前下屬：詹賣股後仍掌董事會

【明報專訊】立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉2013至2015年間與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，案件昨在區院續審。辯方指出，詹培忠在亞洲資源發行可換股票據之前，已沽出大部分股票，公司控制權易手予馬鐘鴻。馬的前下屬不同意，稱當時正值交接期，由馬一方掌握公司股權，詹氏父子則操控公司董事會。

馬的前下屬X在屏風後作供。辯方指出，2013年7月詹劍崙從沒到內地與馬見面，X不同意。X表示，當時他們一行人前往潮州公幹，他聽到詹劍崙向馬提出「殼價」為出售亞洲資源的七成股權，但X不知道馬最終支付多少及獲多少股權。

法官關注，馬只要買入亞洲資源的三成股權也足以控制公司，X稱只掌握三成股權不利融資，上市公司市值決定其集資能力，而詹培忠在財經界是「好叻嘅人」，詹可能想到亞洲資源無法發行過多新股，但透過可換股票據則可規避聯交所審查，但發行票據須通過股東會議，若只持三成股權會令決議要視乎小股東意願。

稱詹非董事 卻言履發債責任

辯方問及，同年7月詹培忠與吳良好將逾三成股權沽出，並由馬安排的「人頭」吸納該些股票，等同易手控制權。X不同意，稱即使馬擁有三成股權，董事會亦有辦法抗衡馬，故交接期間詹劍崙負責操控董事會。X又稱，詹培忠不是董事會成員，卻曾在飯局表示他已履行發可換股票據的責任，故X認為詹培忠亦有份操控董事會。X稱詹培忠在眾人中的地位崇高，每次飯局都被安排坐在上座，X亦記得詹培忠的酒量很了得。

X另稱，馬買入亞洲資源控制權後，須按計劃將亞洲資源原本的礦業資產歸還詹劍崙。辯方質疑X虛構事實，因他接受廉署調查時沒提到歸還資產一事，X否認稱他與廉署人員在「一問一答」下錄取口供，廉署人員沒主動問起，故他沒提及。審訊今續。

【案件編號：DCCC 439/22】

相關字詞﹕區域法院 亞洲資源 串謀欺詐罪 詹培忠

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