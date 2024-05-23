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港聞

港聞二

中學實驗室疑泄氣體 11學生不適

【明報專訊】土瓜灣一中學昨懷疑發生實驗室意外，中三學生上化學課使用本生燈（Bunsen Burner）期間聽到漏氣聲和嗅到臭味，懷疑有不明氣體泄漏，11名學生數小時後表示身體不適，包括頭暈作嘔，全部送院檢查。案件列作氣體泄漏、有人不適。煤氣公司稱，已派員到場檢查，確保管道沒漏煤氣，人員亦用儀器檢測現場，沒發現煤氣泄漏。消防調查後相信事件無可疑。

煤氣公司檢查稱沒泄煤氣

昨午3時許，警方及消防接報土瓜灣農圃道6號新亞中學實驗室懷疑有不明氣體泄漏，9女2男學生不適，全部人清醒，由救護車送往廣華醫院檢查，大部分人自行離開救護車。消防、警方及煤氣公司均派員到場調查。

新亞中學發聲明稱，中三級學生昨日中午在化學室做實驗期間，一本生燈喉管接駁口懷疑氣體泄漏，教師即時關閉氣體總掣及疏散同學，並詢問學生身體狀况，當時學生均表示沒不適。至下午陸續有11名學生報稱身體不適，有感頭暈作嘔，已即時送院治理，情况穩定。學校已聯絡家長，亦啟動危機處理小組，會密切跟進事件。校方已發通告請家長留意子女身體狀况。

學生謂有同學嘔吐

就讀涉事班別的陳同學表示，當時正上化學堂，同學分組做實驗，要開啓本生燈，其間傳出異味，同學起初以為是火的味道，但後來覺得奇怪，有人發現喉管外露，懷疑漏煤氣。陳同學說他當時按教師指示關掉本生燈，半班同學感到不適。一名女同學說當時有人嘔吐。有非就讀事發班別的中二及中三學生稱涉事實驗室在2樓。事發後學校安排同學有秩序離開，較平時遲了少許放學。

相關字詞﹕實驗室意外

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