中學實驗室疑泄氣體 11學生不適

煤氣公司檢查稱沒泄煤氣

昨午3時許，警方及消防接報土瓜灣農圃道6號新亞中學實驗室懷疑有不明氣體泄漏，9女2男學生不適，全部人清醒，由救護車送往廣華醫院檢查，大部分人自行離開救護車。消防、警方及煤氣公司均派員到場調查。

新亞中學發聲明稱，中三級學生昨日中午在化學室做實驗期間，一本生燈喉管接駁口懷疑氣體泄漏，教師即時關閉氣體總掣及疏散同學，並詢問學生身體狀况，當時學生均表示沒不適。至下午陸續有11名學生報稱身體不適，有感頭暈作嘔，已即時送院治理，情况穩定。學校已聯絡家長，亦啟動危機處理小組，會密切跟進事件。校方已發通告請家長留意子女身體狀况。

學生謂有同學嘔吐

就讀涉事班別的陳同學表示，當時正上化學堂，同學分組做實驗，要開啓本生燈，其間傳出異味，同學起初以為是火的味道，但後來覺得奇怪，有人發現喉管外露，懷疑漏煤氣。陳同學說他當時按教師指示關掉本生燈，半班同學感到不適。一名女同學說當時有人嘔吐。有非就讀事發班別的中二及中三學生稱涉事實驗室在2樓。事發後學校安排同學有秩序離開，較平時遲了少許放學。