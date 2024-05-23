日均112單程證來港 復疫前水平

近10年跨境婚佔港1/3 料持續

卓孝業表示，內地當局按實質合資格提出申請的數目及嚴格按審批准則處理個案，不一定可用盡配額；又會密切留意配額使用情况，參考各界意見並顧及香港整體利益，再向內地反映。他亦提及，過去10年跨境婚姻佔香港註冊婚姻約三分之一，相信未來佔比會持續，重申有需要保留制度讓配偶及內地子女來港團聚。

目前單程證要求申請人的在港關係人需為成年人，新民黨容海恩期望當局可增設單親家庭的單程證配額，避免在港出生子女成孤兒。卓孝業強調重視家庭團聚需要，但容許未成年子女可為在港關係人，或會成為內地居民來港產子的誘因。他補充，會留意有特殊人道理由的個別個案，以個案形式向內地反映。

入境處會在單程證持有人首次抵港時蒐集人口及社會特徵的資料，民政總署亦會恆常訪問新來港者現况。新民黨黎棟國關注入境處的問卷職業涵蓋農民、獵人和漁人，質疑分類會否過時，「我都唔知道𠵱家有幾多人喺內地係做獵人。」卓孝業回應時認同打獵未必切合時代需要，或會修改問卷設計，提供不同選項。