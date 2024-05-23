甯漢豪：洪水橋商業地可加小量住宅 非「鐵板一塊」

倘不影響商貿中心定位 願溝通

甯漢豪在now新聞台節目《大鳴大放》表示，逾1000萬平方呎的商業樓面不算大，而洪水橋本身已有9萬個住宅單位，反問是否要再加入住宅，她覺得現時的平衡是合適的，不過政府願就加入小量住宅用地商量。她又說，樓面可有彈性用作零售、文娛及酒店等其他商業用途。

另外，甯漢豪希望發展商屆時可協助引入大企業及特色店舖進駐此商貿中心。她說，發展商可能要構思並引進一些較前衛的龍頭企業或國際總部，或是具特色的會展活動、文創活動、零售等。

甯漢豪又說，最近聽到有個別議員說，這些商貿中心很難得，可以思考預留一些樓面讓青年做特色零售。

冀有國際保險法律公司 配合深圳

甯漢豪又表示，期待屆時會有國際的保險及法律公司進駐，認為這些專業服務及大量商業樓面，可配合鄰近的深圳商貿區發展。