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甯漢豪：洪水橋商業地可加小量住宅 非「鐵板一塊」

【明報專訊】洪水橋站預計今年動工，政府將會在附近提供超過1000萬平方呎的商業樓面，規模與整個九龍站項目的商住總樓面相若，但有發展商有異議，提出政府應加入住宅元素，否則放棄接納補價建議書。發展局長甯漢豪昨日表示，近日有發展商反映用作辦公室的樓面太多。她說，土地規劃非「鐵板一塊」，如希望在站頭的商業用地有少許住宅，只要比例及定位不影響洪水橋商貿中心定位，政府願意溝通。

倘不影響商貿中心定位 願溝通

甯漢豪在now新聞台節目《大鳴大放》表示，逾1000萬平方呎的商業樓面不算大，而洪水橋本身已有9萬個住宅單位，反問是否要再加入住宅，她覺得現時的平衡是合適的，不過政府願就加入小量住宅用地商量。她又說，樓面可有彈性用作零售、文娛及酒店等其他商業用途。

另外，甯漢豪希望發展商屆時可協助引入大企業及特色店舖進駐此商貿中心。她說，發展商可能要構思並引進一些較前衛的龍頭企業或國際總部，或是具特色的會展活動、文創活動、零售等。

甯漢豪又說，最近聽到有個別議員說，這些商貿中心很難得，可以思考預留一些樓面讓青年做特色零售。

冀有國際保險法律公司 配合深圳

甯漢豪又表示，期待屆時會有國際的保險及法律公司進駐，認為這些專業服務及大量商業樓面，可配合鄰近的深圳商貿區發展。

相關字詞﹕甯漢豪 洪水橋新發展區 洪水橋站

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