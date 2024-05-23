破邊洲建觀景台 環團憂騷擾 恐環境不協調吸「打卡」超荷 漁署：增安全防失水土

明報記者 馬耀森

月初動工未交代內容掀議

近日網上流傳漁護署本月初的通告，顯示破邊洲觀景台工程於5月6日展開，通往俯瞰破邊洲路徑的部分範圍需分階段圍封，呼籲市民勿進入圍封範圍免生危險。由於政府未交代工程內容，網上引發議論。

漁署：不遮蓋十字形構築物

翻查紀錄，漁護署2021年曾舉辦「周遊『六角』—破邊洲觀景台及相關山徑設施設計比賽」，該署當時稱旨在徵集創新設計和概念，在通往俯瞰破邊洲路徑加設觀景台，「以加強郊遊人士安全，好讓大眾近距離欣賞破邊洲地標式六角火山岩柱的壯麗景色」。比賽章程稱，署方會採用勝出者的設計，而該項比賽冠軍作品名為「Change Never Ends」，根據設計圖，該觀景台不設圍欄，十字形水泥會保留。

稱郊遊者開路破壞植被

漁護署昨回覆本報稱，花山東面岬角近年成為俯瞰破邊洲風景的熱點，但不少郊遊者自行開路，破壞岬角一帶植被，水土流失愈趨明顯；該署2021年舉辦設計比賽，勝出作品透過簡約設計，提供更佳郊遊體驗，及後該署委託建築署根據比賽勝出作品的設計構思和實地情况，制定成現時觀景台及相關山徑設施修建工程的建築方案，工程預算費用約700萬元，預計年底完成。

發言人稱，為推廣可持續郊遊理念，署方修築行山徑的同時，亦會在合適地點加設有圍障的觀景台、觀景點及資訊板等設施，以控制水土流失、保護植被，並提升訪客安全和郊遊體驗。設於山徑入口的資訊板會提供郊遊資訊，例如山徑整體難度和附近郊遊路線等資料。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙稱，通往俯瞰破邊洲的行山徑部分路段陡峭並位於懸崖邊緣，呈90度，「企出些打卡都好易跣落去」，但不少人為了更佳拍攝角度，到達十字形水泥構築物後仍前行，甚為危險。

鄭續稱，因該路段有一定難度，現時該處人流不算太多，但擔心觀景台工程完成後吸引大量遊人甚至旅行團「打卡」，增加安全風險。她形容該段行徑有先天限制，加上六角石柱風化嚴重，承載力有限，認為現時工程設計解決不了安全問題，「唔整好過整」。