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港聞

港聞二

教師涉非禮囚26月上訴 指學生講大話

【明報專訊】沙田一間中學的已婚數學男教師，涉邀請一名14至15歲女學生到其住所溫習，其間兩次指插她私處，並着她替自己手淫，被判向16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成立，監禁26個月。他不服定罪上訴，上訴庭昨日開庭審理，將押後至6個月內裁決。上訴方爭議，被告和事主互相發送親密WhatsApp信息，感覺卿卿我我，事主卻在庭上供稱被迫有親密接觸，原審定罪不公。

上訴人C.C.H.（37歲）曾在警方錄影會面表示，若他知道事主X案發時不足16歲，「唔會搞啦」。上訴方投訴，原審法官練錦鴻沒考慮對上訴人有利的解釋，將他否認罪責的供辭視為「傳聞證供」，屬法律上犯錯。

官：縱有愛慕 原審仍可裁定講事實

上訴方提到X和被告不時發送親密信息，惟X在庭上供稱感覺受委屈和遭被告非禮，反映X向法庭「講大話」。上訴方質疑，原審法官沒審視X證供可疑之處，裁定被告在X半推半就下犯案，對被告不公平。上訴庭法官潘敏琦反駁，原審法官有權採納X某部分證供，同時拒納另一部分證供，即使X對被告有愛慕之意，原審仍可裁定X道出事實。

上訴方亦爭議，控方沒將被告和X的WhatsApp信息正式呈堂，原審法官卻依賴發送信息的日期，裁定被告在控罪日子犯事。上訴方表示，WhatsApp信息的日期可以人手調校，控方須在法證方面舉證。庭上透露，上訴人已刑滿出獄。上訴庭押後至6個月內頒布判辭。

【案件編號：CACC 63/22】

相關字詞﹕上訴庭 定罪上訴 中學教師 非禮

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