前教師否認非禮助理 事主：聊緋聞突遭碰胸

【明報專訊】荃灣仁濟醫院林百欣中學時任男教師涉嫌2022年在校內非禮一名女助理，否認一項猥褻侵犯罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。女助理供稱，案發當日她到教員室找被告談公事，順便詢問有關他與同校一名女教師拖手的緋聞，被告回應指是學生謠言，與她也可「蹺手」，其後伸手從旁穿過她上臂與胸部的空隙並碰到胸側；她感到愕然，「畀唔切反應」，隨即通知直屬上司。
被告陳德昌（27歲、控罪書報稱無業）被控於2022年12月8日，在荃灣荃景圍仁濟醫院林百欣中學一樓教員室C房，猥褻侵犯女子X。庭上透露被告與X現已不在學校任職。
「承認事實」透露，X於2021年9月1日入職訓導助理，被告比她晚一年入職，為數學教師。X昨於庭上作供指她與被告不熟悉，至案發前與他談話不多於6次，每次「一句起兩句止」。
X供稱，案發日她到教員室找被告討論訓導獎勵事宜，被告坐着，她站立，被告找尋學生名單時，她想起有同事表示看到被告與另一女同事拖手，但該女同事有男友，她遂問被告是否真有其事，其間X雙手交疊胸前。
被告問X從何得知，指「啲學生通常亂咁傳」，說了類似「傳我同你都得㗎」的話，與X也可蹺着手走。X稱當時見被告掃視自己的胸數秒，並在庭上隨即做出指稱動作，過程維持約4至5秒，形容「係smooth（順暢）嘅一套動作」；她沒留意被告表情，「唔係咁敢望」，兩人說多兩至三句便結束對話。X確認以被告與自己的關係，不會容許被告這樣做。聆訊今續。