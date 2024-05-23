突破原定80天審期 控方續播黎訪談片

黎指替林鄭辦事者醜陋 警「淪政治工具」

庭上播放2020年8月27日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日嘉賓為美國大學教授許田波。黎在節目中批評替時任特首林鄭月娥辦事的人違背良心，都很醜陋，警隊亦因中央介入香港事務變得與公安無異，淪為政治工具。在問答環節，現正被警方通緝的社運人士許穎婷問到，新聞工作者因要保持中立，難提出個人意見，問黎有否類似經歷及有何建議。

黎說，有不少社運人士離港，無人可怪責他們或要求他們做「烈士」，但他不會離港，人生的意義不止在於自己，而是關乎更重要的事，如果想着要超越自我、做正確的事，便能勉勵自己繼續下去。黎又認為新聞工作可發表個人見解，不應嘗試迴避，「做自己才能表達最真實的聲音」。

另一節目 黎形容國際社會「港人救星」

另一段2020年長約3分鐘的《蘋果》宣傳片中，黎智英指《國安法》下有提醒員工要顧及人身安全，同時按着自己的良知和社會責任工作，他本人坐監影響不大，但笑言希望不要累及壹傳媒時任行政總裁張劍虹，「就算係Royston（營運總裁周達權）、（行政總監）黃偉強都好，好需要佢哋」。黎智英感謝讀者支持，但提到《蘋果》訂閱量下跌四分之一，反映內容未能留住讀者，因此《蘋果》已設立親子、旅遊、健康等不同內容的網站（minisite），思考如何將新聞資訊變成服務，方便讀者生活，「咁價值就大好多」。

控方再播放同年9月10日的「Live Chat」節目，嘉賓為「香港監察」創辦人羅傑斯，黎指國際社會是港人的救星，《國安法》後港人與國際社會有聯繫可能被視為勾結外國勢力，羅為香港做國際游說的角色很重要；羅答應會盡量替港發聲。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）