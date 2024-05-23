男子商場刀傷3人 市民餐車鋼梯助制服

5人送院 疑犯先襲食肆收銀員

警方昨晚7時許接獲多宗報案指，水泉澳廣場一樓大快活快餐店有一名男子懷疑突然用刀傷人，50歲朱姓女收銀員手臂及鼻子分別有約4厘米刀傷。其後餐廳職員和途人制服男疑犯。警員趕到現場，於VanGO便利店對開尋獲43歲林姓疑犯，他報稱頭痛和手腳擦傷，被送往威爾斯親王醫院，其後轉送大埔醫院治理。現場檢獲一把長30厘米廚刀。

事件中兩人協助制服疑兇時受傷，46歲黃姓大快活男經理頸有約3厘米刀傷，44歲霍姓男食客臉有約8厘米刀傷，另有一名42歲懷孕食客受驚，全部清醒送往威爾斯親王醫院治理。據了解，疑犯為水泉澳邨居民，犯案時不發一言。

現場消息稱，疑犯於大快活先襲擊一名收銀員，餐廳經理和途人持金屬梯、餐車與之對峙。據街坊提供相片和影片，疑犯被至少3名男子制服在地，有人踩着他的手背。警員到場後將疑犯鎖上手銬帶走。快餐店地下留有血迹，警員封鎖現場調查。案件由沙田警區重案組跟進。

鞋店老闆：街坊封門阻逃 合力「打甩」手上刀

鞋店老闆呂先生表示，事發時正值晚飯時間，商場人流多，他當時在店內工作，突然見到一大班人從大快活側門走出來，有人大叫。他隨後見到有人持刀，同時一名餐廳男職員和一名男街坊已分別手持餐車和「架生」與持刀男對峙。

呂先生說，疑犯從餐廳逃到便利店門外，有街坊封住商場大門不讓他走，呂與另一街坊拿着「小心地滑」金屬告示牌，一名快餐店師傅手握一條偏幼的鐵棍，另有一人拿鋼梯，他們用工具合力「打甩」疑犯手上的刀，然後將他「夾住」制服。他稱當時有近六七人包圍疑犯，「都唔怕嘅，斷估唔會傷到咁多人啩」。疑犯同為水泉澳街坊，呂先生說無印象見過疑犯，形容對方「精神上，個樣似有少少問題」。

一名女街坊形容當時場面混亂如「戰場」，有熱心市民用餐車和類似燒味鈎的物品嘗試制服疑犯，「大佬真係驚㗎嘛，揸刀，啲鈎又博命喺度飛」，後來見到至少兩名男子制服疑犯。