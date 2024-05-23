休班警涉狎鄰居童 入屋稱查煤氣 7歲事主：邊摸邊說「好鍾意你咁肥」 事後獲零食

曾明言「唔鍾意」 指被告問可否再摸

雙方「承認事實」指出，案發時X與被告梁桂鋒為鄰居，被告在警誡下曾稱「我有入過佢屋企，我無摸過佢」。庭上播放X的錄影會面口供，X指2023年9月20日放學後，弟弟說要到公園玩，而她想回家，媽媽遂把鎖匙給X讓她獨自回家。X上樓後無法開門，敲門向被告求助，被告幫忙後便返回寓所。被告及後再按X的門鈴，着她到廚房查看有否關好煤氣，兩人便一同入廚房。

X憶述，她當時身穿學校夏季短袖運動服，被告在廚房伸手入她的內衣，橫掃胸部5次，再伸手入其內褲摸下體4次，其間被告不斷稱「好鍾意你咁肥」，更欲親吻她的臉。X對被告說「叔叔，我唔鍾意」，被告問「我可唔可以摸多次」，X在誤解被告的意思下答應，被告再摸X下體一次，後曾兩度返回寓所拿零食給X。

辯方稱僅「轉身捉膊頭」 女童：侵犯非揑造

辯方昨日盤問時提出，X開門後因尿急到廁所去，家門未關上，而被告那時進入廚房、彎身面向洗衣機，X則在其背後張望；因兩人距離相近，被告突然轉身嚇到X，便雙手捉住X膊頭，問她有無事後便離開。X不同意，指被告轉身後隨即做出侵犯行為，令她當時「懵咗」，否認自己揑造非禮情節。

X又指她與被告的兩名兒子相熟，因曾聽他們說「爸爸好惡」而對被告印象不良，但沒有因而想「整走」被告。X又指未見過被告惡的一面，被侵犯時亦只見他溫柔一面，事發後則認為他們「有個罪人做爸爸」很不幸。

女童母：原關係好 事後屢來電稱「誤會」

X的母親出庭作供稱，兩家人關係良好，當時回到家門時仍與被告閒談，惟X突然指稱遭被告非禮，同時作勢撩起上衣、拉着褲頭示意，稱呼被告為「死變態」，被告當時以溫柔聲線稱「你唔好亂講嘢呀」。X母回到家中仔細詢問X後，心感晴天霹靂，其間被告不斷致電解釋，指「唔係你諗咁㗎，係誤會嚟㗎」，她當時激動稱「點解你要破壞我哋呢段關係」，表示將報警找回公道。 聆訊今續。

【案件編號：FLCC 552/24】