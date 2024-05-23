高風險樓消防巡查研恆常化

不遵辦消防指示 罰則擬增4倍

經民聯議員盧偉國關注，當局會否立即對全港同類型樓宇做大規模消防安全風險評估，以及增撥資源以加強日常巡查及健全監管制度。卓孝業回應質詢稱，消防處以風險為本優先處理消防風險較高樓宇，每年會巡查高風險樓宇一兩次；因應華豐大廈大火，消防處已抽調人手加強主動巡查，會再考慮恆常化巡查工作。他提及，去年消防處已有逾9000次防火巡查相關的執法行動，發出逾3600張消除火警危險通知書及提出逾300次檢控。

另外，政府正修訂《消防安全（建築物）條例》，建議包括調升不遵辦指示或命令的罰則。卓孝業說，社會上有意見認為現時罰則阻嚇力不足，經參考性質及嚴重程度類同的罪行，當局傾向上調不遵辦「消防安全指示」和「符合消防安全令」的罰則4倍，分別至最高10萬元和20萬元，以及增加每日相應罰款。

不合作業主 考慮加監禁罰則

修例亦會引入針對不合作業主的條文，實政圓桌議員田北辰認為罰款阻嚇力不足，關注會否增加監禁罰則。卓孝業說，正考慮加入個人刑罰包括監禁，以防有人蓄意阻礙或不配合遵辦指示。他續稱，修例另會賦權當局對未能遵辦條例要求的樓宇「釘契」，期望增加阻嚇力，讓業主自行遵辦。

卓孝業又表示，消防處與屋宇署正有系統地聯合巡查受條例規管的1.4萬幢樓宇，目前已完成約10,940幢，發出逾37萬張消防安全指示，當中約四成已獲遵辦或撤銷，餘下約六成正跟進。他續稱，會於本年第二季起陸續檢控完全沒遵辦指示的樓宇，自條例生效以來，有3600宗沒遵辦的個案被成功檢控。