發起舉報Uber者：做正義事 如助清佔中 稱「上車發現問題」非「放蛇」 滿意掀政府關注

特首李家超前日呼籲業界切勿自行「放蛇」，周展圖形容司機沒「放蛇」，只是向警方「舉報」，又說只是為不義之事挺身而出，性質如當年佔中他主動清理路障，反問「如果你不是犯法，我怎會舉報到你？」

非反對網約車 冀規管同的士

周展圖昨以「港九新界的士司機總會副主席」身分接受本報電話訪問，他多次強調，參與行動的司機無「放蛇」，只是「約去玩，點知一上車發現有問題」，故報警舉報司機懷疑非法載客取酬，而司機均自費召喚Uber再舉報，行動不計成本，只為引起政府關注。他不反對網約車，只期望規管與的士看齊，同樣有司機扣分制、須考牌等。

周稱至今未有政府部門就行動與他協調，但「起碼有些官員出來講一講」，滿意行動引起關注。被問會否繼續行動，周沒正面回應，僅呼籲非法白牌車勿再載客取酬，「咁我就唔需要舉報你哋」，又提出所有市民均可經「出租汽車許可證網上查詢系統」查詢司機有否牌照，可加入舉報。

被問會否擔心行動影響業界形象，周稱不明白發聲舉報非法行為有何不當，又認為行動性質與自己當年拿利剪清理佔旺現場相似，做正確之事但被抹黑：「好像當日非法堵路，唔合法我咪出去囉，出去拆路障。我只係做我嘅嘢，一樣道理，我𠵱家覺得有問題，我咪舉報你，（難道）呢個又係我錯？」

被問的士業捉「黑的」建議

「只影響市民 關的士司機咩事？」

對於行動引起反彈，有網民呼籲舉報的士違泊，並反建議的士業「放蛇」捉「黑的」，周稱相信警方「一抄就會抄晒」，不會只向的士業界抄牌，認為建議最終「只會影響到全香港升斗市民」；又稱「黑的」只影響市民，他們應自行舉報，反問「關的士司機咩事？」

翻查資料，周展圖除於佔中時主動協助警方清場，亦曾入稟向「佔中三子」索償，後來因無法應付訴訟費用放棄追討，又曾在2017年國家主席習近平訪港期間跟蹤社民連成員。