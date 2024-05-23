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港蒐8302人虹膜 世界幣裁違私隱例 署方指非必須未告知目的 或跟進個別個案

【明報專訊】個人資料私隱專員公署完成對加密貨幣項目「世界幣」（Worldcoin）調查，裁定世界幣在港的運作違反《私隱條例》有關個人資料的蒐集、保留、透明度、查閱及改正資料的保障資料原則。公署又稱，世界幣確認在港營運期間共為8302人做面容及虹膜掃描認證，私隱專員已向世界幣發出執行通知，要求停止以虹膜掃描裝置在港蒐集巿民虹膜及面容影像。公署回覆本報稱，不排除就個別已認證者的個案採取進一步行動。本報另分別向世界幣及曾聲稱是世界幣伙伴的IKA Block查詢，截稿前未有回應。

私隱公署今年1月持法庭手令，到世界幣分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的6個本港營運點調查，經兩輪查訊後發現，參與項目者需讓有關機構透過虹膜掃描蒐集面容及虹膜影像，以「驗證」人類身分及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身分（World ID），可定期免費獲虛擬貨幣「世界幣」。

同意書欠中文版 職員無解說風險

私隱專員鍾麗玲稱，世界幣蒐集面容及虹膜影像並非必須，且超乎適度，亦不公平地蒐集個人資料，尤其相關《私隱聲明》和《生物辨識資料同意書》的內容欠缺中文版本，營運點職員亦不會向參與者解說或確認是否明白文件內容、不會告知參與者披露生物辨識資料的風險，以及不會在掃描前核實參與者是否已成年。

公署認為，核證參與者是否人類並不需任何面容掃描或蒐集面容影像，職員在場評核便可。此外，考慮到生物辨識資料屬敏感個人資料，一旦被不當使用或泄露可致嚴重後果，在有其他侵犯私隱程度較低方式以核實身分的情况下，蒐集面容及虹膜影像並非必須。

資料存10年訓練AI 屬過長

公署續稱，世界幣蒐集個人資料時或之前，未向參與者告知蒐集個人資料之目的、資料可轉移予哪類人，以及參與者查閱和更正個人資料的權利和方式。世界幣會保留個人資料長達10年，以用作訓練核實身分程序的人工智能（AI）模型，公署認為時間過長，屬過度保留資料。

至於會否對跟進已認證者的個案，公署回覆本報稱，不排除會就個別已認證者的個案採取進一步行動，呼籲若巿民發現世界幣在港仍存在虹膜掃描裝置營運點，可致電2827 2827或電郵至complaints@pcpd.org.hk舉報，以便公署執法。

根據網上資料，世界幣由OpenAI創辦人Sam Altman創立，世界幣網頁顯示World ID是一個安全、毋須許可的身分協議，使逾500萬人能在保護私隱的同時在線證明自己是否人類。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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