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港聞

港聞二

稱牙管會三度認可 港大：歡迎所提建議

【明報專訊】政府正修例強制明年起畢業的本地牙科生在公營體系實習至少一年，有港大牙科生指其知情同意權受侵犯，亦有議員擬提修正案，醫衛局前日引述，過往牙醫管理委員會評審反映港大牙醫學院畢業生臨牀經驗嚴重不足，兩度向港大牙醫學士課程給予「有條件保留」認可。港大牙醫學院昨發聲明稱，一直有委任海外頂尖學府的學者做校外評審，強調牙管會過去3次評審皆給予課程認可資格。

港大牙醫學院昨稱，作為本港唯一培育牙醫院校，一直着重維持牙科教育超卓水準，牙管會2012年、2017年及2023年的評審皆給予課程認可資格；該院歡迎牙管會在評審報告提出的建議，會與牙管會緊密合作落實。

正跟政府會方談實習安排

「加強實際場景臨牀經驗」

至於政府擬議的實習安排，港大牙醫學院稱正與政府、牙管會等商討實習框架，並謂有關安排目標為本地畢業生提供寶貴學習經驗，鞏固及提升課程獲得的專業知識和技能，加強實際工作場景的臨牀經驗，從中熟習執業，獲更全面培訓和學習體驗，亦能為更多市民提供優質口腔護理服務。

未正面回應2023年評審質疑

醫衛局前日稱，牙管會2019年和2023年評審給予港大牙醫學士課程「有條件保留認可」，2023年評審指課程臨牀訓練存在結構問題，須認真考慮是否繼續接納為認可課程，且學院未能提供資料證明全部畢業生已完成所有必修牙科程序的臨牀練習宗數要求，個別學生未有做個別牙科程序的經驗。被問上述情况是否屬實，牙醫學院在聲明沒正面回應。

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