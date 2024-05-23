廉署國際會議揭幕 ICAC與4國簽備忘加強反貪

特首李家超致辭時表示，廉署過去半世紀在香港打擊貪污，與全球反貪機關緊密合作，政府全力支持廉署拓展國際聯繫，與更多海外機關合作，維持香港的反貪領導地位。

胡英明：將發表以港命名國際宣言

身兼國際反貪局聯合會主席的廉政專員胡英明致辭稱，今年是廉署成立50周年，隨着香港國際廉政學院今年初成立，廉署、廉政學院及聯合會構建反貪「鐵三角」；要打擊貪污，始終有賴各方團結一致應對各種挑戰，今屆國際會議正好提供機會促成該目標。

胡英明提到，國際反貪局聯合會將於會議閉幕當日，發表首次以香港命名的反貪國際宣言——《加強國際合作預防和打擊貪腐香港宣言》，該宣言彰顯聯合會致力加強國際反貪合作的信念，重申全球合作的重要，以及反貪機構在有效實施《聯合國反腐敗公約》和減少貪污方面的作用等。

中共中紀委副書記兼國監委副主任傅奎、中聯辦主任鄭雁雄、國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員崔建春、解放軍駐港部隊副政治委員王兆兵、終審法院首席法官張舉能及署理律政司長張國鈞亦有出席開幕禮。

廉署自2000年起舉辦首屆國際會議，今屆由廉署及國際反貪局聯合會合辦，主題「廉潔世界新道路」，近60個司法管轄區約180個反貪及執法機構逾500名代表出席。