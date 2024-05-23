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狄志遠：倘令社福更專業，支持 提3社工局改組建議 稱一周未表態因聆聽業界

【明報專訊】政府上周二提出改組社工註冊局，包括大幅增加特首委任成員比例，昨向立法會提交修例草案首讀及二讀。過去一周未表態的社福界立法會議員狄志遠昨日首度開腔，稱早前希望先聽業界意見，故未回覆傳媒查詢。就着政府方案，他提出增加委任成員的社工人數等3項建議；被問投票取向，他說：「如果方案能夠令社福界走向更專業，我是支持。」

立法會昨日首讀及二讀《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，修例建議增加社工註冊局成員至27人，委任成員及社署代表佔近七成。行會上周二通過草案後，狄志遠一直未回應修例，他昨解釋稱希望先聆聽業界意見，故未回覆傳媒查詢，「講聲不好意思」。

委員會無發言 「細心聽政府表述」

立法會福利事務委員會上周四討論修例建議，狄志遠全程無發言。他說早已表明政府改組社工註冊局應諮詢業界、推動專業化，會上無謂重複，冀聆聽其他意見，「細心聽政府表述，聽議員關心，我覺得那時聽多些是有意思」。他強調在審議階段將積極參與辯論，爭取加入法案委員會。

狄志遠就修例提出3項建議，對於政府方案下17名委任成員最少5人為註冊社工，他建議增至6人，並建議委任的社工成員主要來自大學及專業團體的具認受性人士，舉例勞福局前局長羅致光及港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新。另建議委任成員中有至少兩名服務使用者代表。

倡委任至少6社工 多方案1人

狄志遠稱將游說政府接納建議，暫未決定會否提出修正案。被問倘政府拒絕其建議會否投反對票，他重申若方案有助業界專業發展，就會支持。社工註冊局主席伍銳明及社會工作者總工會曾質疑修例倉卒，被問政府是否未與業界商討，狄志遠說尊重社總看法，他早前曾詢問政府，獲回應稱有諮詢業界，自己將繼續推動雙方交流。

稱陳虹秀未定罪 任命需避嫌

至於勞福局長孫玉菡不點名批評社工註冊局委任被控暴動罪的社工陳虹秀加入紀律委員會備選委員小組，狄志遠認為陳未被定罪，仍是無罪之身，但註冊局在任命上需避嫌，顧及外界觀感。他承認有業界憂慮今次修例是干預專業，惟大部分社福界人士認為註冊局過去沒積極推動社工專業化，有改革需要。

孫玉菡動議二讀草案時重申具迫切需要完善社工註冊局管治，認為該局行使社工註冊、紀律管制等公權力，面向受助人和社會，有責任維護國安，以公眾利益為依歸。他說註冊局改組後將達到更廣泛、多元和均衡參與，同時有所制衡，冀立法會盡早通過草案。

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