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活在灣區

港聞二

活在灣區：數字人民幣可無網支付 方便北上消費

【明報專訊】大家有幾耐無用過現金？踏入數碼年代，消費者已習慣用不同支付工具，少用現金找贖。內地電子支付比香港跑得更前，接觸人民幣紙幣的機會已大量減少，現時港人北上吃喝玩樂用Alipay或WeChat Pay已可應付日常消費。人民銀行大力推動數字人民幣，上周金管局宣布將擴大數字人民幣在港的試點範圍，並於18日在香港發行數字人民幣錢包，使香港成為首個數字人民幣跨境使用試點城市，現時更可用轉數快及香港銀行卡增值。但要留意這是屬於交易和儲值限額較低的第四類錢包。

明報記者 龍彩霞

數字人民幣雖然也是虛擬貨幣，但與比特幣、以太幣等虛擬貨幣有着本質的區別，後兩者並非國家銀行發行，缺乏監管；而數字人民幣由人民銀行發行，以國家信用為擔保，效力完全等同一般流通現金。數字人民幣採用雙離線技術，只要交易雙方的手機上安裝了DC/EP數位錢包，即使在無網路與無銀行帳戶的情况下也可使用數字人民幣支付。

憑香港手機號碼可開通

在數字人民幣擴展至可用轉數快增值後，不少銀行相繼推出優惠，如交銀（香港）手機銀行客戶通過轉數快充值交通銀行數字人民幣錢包100元或以上，首3328名客戶可享數字人民幣100元獎賞（見表2）。除了交銀香港外，客戶在內地下載「建行生活App」首次開立建行數字人民幣一類或二類錢包（只須在香港開設的內地銀行戶口能開設第II類或第III類帳戶，就可以開通這兩類錢包），可於次日在活動頁面領取1張「數幣新人禮」，外賣滿30元減10元券，同一用戶最多可領1張。優惠券限量10萬張，送完為止。至於建行亞洲則推出由即日起至2024年6月30日，首3000名建行（亞洲）銀行或信用卡客戶，以香港手機號碼透過建行（亞洲）手機銀行登記相關錢包，即可獲共100元數字人民幣跨境消費紅包，於內地特選數字人民幣商戶使用。

不過，大家開立數字人民幣錢包時，須留意交易設上限。用戶可憑香港手機號碼開通數位人民幣錢包，不用提供任何有效身分證件或銀行戶口資料，透過轉數快增值，惟現階段只限零售支付，單筆上限2000元（人民幣，下同），全日支付上限5000元，餘額上限1萬元，有關限額以每個錢包獨立計算，不可作個人轉帳用途。金管局表示，這次擴大數位人民幣跨境試點，可便利港人北上消費，未來將逐步擴充有關應用範圍和豐富錢包功能，推動更多商戶接受數字人民幣，便利兩地居民跨境支付。香港用戶現時可從Google Play和蘋果App Store下載數字人民幣應用程式，然後以香港手機號碼，便可開通數字人民幣錢包，現有4間錢包運營機構，包括中行、工行、交行、建行可供選擇，每人最多可開4個錢包。

留意零售支付單筆上限2000元

開立錢包後，可透過香港17間零售銀行經轉數快為錢包增值（見表3），全部均支援人民幣戶口增值，當中11間更同時支援港元即時兌換人民幣增值，匯率由銀行提供，並會即時顯示。此外，用戶亦可綁定銀行卡（信用卡、扣帳卡）增值或直接支付，目前已支援Visa、Mastercard的銀行卡，但用戶須注意用銀行卡增值或涉手續費。

港人除了可在大灣區使用數字人民幣，亦可於內地其他試點地區使用，涵蓋17個省市的26個地區，涉及實體商戶逾千萬個，並適用於部分內地線上商戶。金管局發言人表示，未來將逐步推進至繳付帳單、乘車碼，以及數字人民幣與內地傳統電子支付條碼互通。

信銀國際亦推出數字人民幣錢包增值服務，客戶只要透過中信銀行（國際）旗艦流動銀行平台「inMotion動感銀行」連接「轉數快」為數字人民幣錢包即時增值，便可享人民幣存款及兌換優惠。由即日起至2024年6月30日，合資格全新客戶透過「inMotion動感銀行」以「轉數快」於數字人民幣錢包充值一次，其信銀國際綜合貨幣結單儲蓄存款戶口可享3個月人民幣活期特惠存款年利率1.38厘。同時，優惠期內，信銀國際客戶可透過「inMotion動感銀行」以成本價買入人民幣。

此外，大新銀行推出由即日起至2024年6月30日（包括首尾兩天），優易理財客戶使用優惠碼「RPA014」兌換人民幣，可獲5點子（1萬點子等於1元）優惠；VIP銀行服務外匯賞會籍計劃的金會員及白金會員則獲匯率10點子優惠。由即日起至5月26日，中銀香港推出「數幣歡樂購」活動，客戶可透過BoC Pay「數字人民幣專區」領取共200元數字人民幣消費紅包，於福田區指定商戶使用。

銀行紛推優惠獎賞吸用戶

同時，由即日起至5月30日，中銀香港推出數字人民幣消費紅包，供全新及現有客戶領取。工銀亞洲方面，其客戶只需於登記期內登入工行（亞洲）手機銀行進入「e-CNY推廣登記」的入口，首200名成功登記活動客戶可於推廣期內，下載該行數字人民幣錢包，即可享200元數字人民幣消費紅包。

[活在灣區]

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