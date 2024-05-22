2000幢漠視消防指示大廈 優先處理

倘續無進展 第二季起檢控

上述兩個部門分別在發出警告信或在指示屆滿後，最快在今年第二季就無進展、無合理辯解的業主，陸續提出檢控。

政府發言人表示，政府會繼續跟進華豐大廈火警，以及揭示的消防安全指示未遵辦問題，會積極支援有心早日遵辦指示的業主。消防處和屋宇署將聯同各區民政事務處按需要向業主提供協助，包括派員出席業主大會解釋《消防安全（建築物）條例》的要求，與主動聯絡獲業主聘用的工程顧問或註冊消防裝置承辦商。兩部門亦會經民政處大廈管理中央平台定期舉辦地區講座，邀請未遵辦指示的法團和業主出席，消防處和屋宇署會設立專門櫃台，向大廈業主提供面對面的意見和協助。荃灣區講座將於明日舉行。

第三輪消防工程資助

月底起陸續批出

另外，政府出資55億元由市建局執行的消防安全改善工程資助計劃首兩輪向合共約近3000宗申請發出原則上批准通知書，市建局正處理第三輪並符合基本要求的約1300宗申請，月底起陸續發出原則上批准通知書。

政府續稱，會密切監察上述行動進度及成效，並持續檢視後續跟進工作策略，如有業主漠視指示或進度欠佳，又無合理辯解，相關部門會啓動程序提出檢控。