控方播黎智英訪問片：美國介入唯一救命方法

港大專家證人講解WhatsApp功能

專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛昨確認，2023年5月19日為本案撰寫專家報告。辯方大律師董皓哲盤問，鄒稱WhatsApp有轉寄信息的功能，如用戶轉發他人信息，接收者信息會被標記為「forwarded（已轉寄）」，但不肯定轉寄自己的信息會否被標記為「已轉寄」，因他沒有試過，但「我相信呢個機會係有嘅」。

鄒確認2023年3月收到警方通知，翌月收到警方來函邀請撰寫報告，夾附本案背景，包括控罪詳情、控罪日期、相關案件案情等，但他撰寫報告時無被要求參與證物分析。此外，庭上討論審訊進度，辯方預料控方可在本月29日前完成舉證，而雙方就案件是否表證成立的口頭中段陳辭則暫定6月26日或27日進行。

控方之後播放2020年8月12日《金融時報》的片段，黎於同年4月24日接受訪問，表達對《國安法》的看法，稱香港沒有法治的話不能維持金融中心的地位，新聞自由、宗教自由等都會消失。黎又稱國家主席習近平做事方式就是將情况「推到極致」，國際支持尤其是美國的介入是「唯一救命的方法」。

控方續播放2020年8月13日黎於《Live Chat with Jimmy Lai》的片段，當日嘉賓為美國傳統基金會高級研究員Mike Gonzalez。黎回應8月10日被警方拘捕和逾200名警員搜查壹傳媒大樓，指行動侵犯言論自由，但大眾不應激進，應保持韌性、具創意但同時堅持，否則情况如「雞蛋對上高牆」。

黎稱自知正確內心平靜

幾乎肯定自己會入獄

被問及有什麼想對支持者說，黎稱無論有多大困難，但深知自己在做正確的事，因此內心平靜，沒有一刻覺得自己在手鐐下很可憐或屈辱，尤其看到眾多人支持，「我所做嘅嘢唔係因為任何嘢，只係因為呢個地方對我實在太好，呢個係我需要對呢個地方交代嘅」。

另一段8月18日節目的嘉賓為時任美國教授Perry Link，黎稱幾乎可肯定自己會入獄，但即使如此會繼續做要做的事，「這是我的性格，而我的性格是我的命運」，只能交給上帝作主。案件今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）