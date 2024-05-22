李：考慮如何執行垃圾徵費 本周討論推行問題

李家超昨出席行政會議前表示，政府在上月推行了為期兩個月的「先行先試」計劃，希望在14個地點推行計劃期間可以看到實際成果，以及市民對於垃圾徵費的認識、配合和認同感。政府亦會檢視在計劃推行過程中，於執行上是否有問題要考慮清楚。他稱政府會不斷留意社會的意見，亦會認真考慮，強調垃圾徵費雖然是上屆政府已制定的法律，政府都應該考慮如何執行。

稱焚化爐「非常環保友善」

支持與灣區城市合作處理

被問到本港首個超級焚化爐最快明年投入服務，但之前仍有大量廢物需運到堆填區，李家超稱，該個「非常環保友善的焚化爐」（位於石鼓洲）將於明年投入服務，每日處理約3000公噸都市固體廢物，而每日全港需處理的都市固體廢物逾1萬公噸，政府需另覓方法處理。

李家超說，很希望亦很支持與香港以外的灣區城市合作處理「無廢灣區」議題，特區政府曾與不同城市的政府探討合作，當然要考慮亦要符合兩地的法律法規、技術可行性，以及實際操作的成本效益等。

他說個人歡迎這個做法，他亦會積極嘗試與內地不同城市的政府探討合作的可能。

（垃圾徵費）