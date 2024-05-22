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港聞

港聞二

稱留意到本地平台 再無展示《榮光》

【明報專訊】YouTube早前表示將遵守上訴庭臨時禁制令在港封鎖32條《願榮光歸香港》影片，特首李家超昨表示，留意到在本地平台並無展示禁制令涵蓋的歌曲，香港Google搜尋結果也沒有展示任何禁制令涵蓋的歌曲。李家超昨在行會發言時只說搜尋結果無顯示相關歌曲，政府新聞處其後在問答補充是「禁制令所針對」的歌曲。

Google搜尋結果顯示連結

連結影片無法在港播放

根據Google香港搜尋結果，如輸入「香港／國歌」及英文「Hong Kong anthem」，部分搜尋結果包括其他《願榮光歸香港》版本的影片。若搜尋「願榮光歸香港」，仍有連結至部分32條被封鎖的影片，按入連結YouTube畫面，則顯示未能在港觀看。

本報早前報道，資科辦總監黃志光致函音樂串流平台及討論區通知有關禁制令。李家超說，相信網絡營運商一般而言依法運作，政府會繼續監察，看看有否不履行法庭命令，「如果我們留意到有關情况，我們會通知平台有關法庭命令的內容」。

此外，本報早前報道，《願榮光》創作團隊DGX早前曾在社交網站貼文，提及如何在YouTube修改設定後，可觀看到32條受禁《願榮光》片段，疑似規避臨時禁制令。

律政司回覆查詢時，無具體提及有關帖文會否違反臨時禁制令，但指出臨時禁制令中被禁止的行為包括故意幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與該等行為，或明知而授權、准許或容許他人實施或參與該等行為，又強調所有人應遵守禁制令的所有要求。

相關字詞﹕禁制令 願榮光歸香港 李家超

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