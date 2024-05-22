李家超籲的士業勿放蛇免墮法網 大律師指或構成煽動他人非法載客

網約車規管料7月完成研究

李家超昨出席行政會議前表示，執法部門放蛇有嚴格規管，亦需認識法律規限，並接受訓練以確保能應付突發情况，「奉勸大家唔好咁做」。至於網約車規管問題，李家超承認意見有分歧，又指運輸及物流局正進行政策研究，包括法律、點對點個人交通需求，以及海外對網約車的規管方法。他稱，預計7月會完成初步調研，並於立法會交通事務委員會交代結果。

有不願具名的大律師表示，市民自行放蛇有可能被視為煽動他人非法載客取酬，加上市民並非執法機關，沒有行動相應守則，較難以公眾利益為由令律政司不檢控。對於放蛇影片可否作證據用途，該大律師引用曾以新聞片段作呈堂影片的「七警案」指，任何表面看來不受干預的（prima facie authentic）錄影片段均可呈堂，因此「放蛇」片段或能成為證據。但他補充，的士車廂屬半私人地方，偷拍有可能違反《個人資料（私隱）條例》。

網民發起舉報的士違泊

業界斥「低莊」 指被欺凌

的士業界的「放蛇」行動引起反彈，有網民列出多個的士停泊地點，呼籲大眾舉報違泊，以「反擊」的士業界「放蛇」。

香港的士業議會副主席吳坤成指網民「唔成熟」，強調「放蛇」源頭為政府放任「白牌車」經營，業界只是旨在表達不滿；而政府7月將完成規管網約車的初步研究，料行動會慢慢停下，「佢要浪費時間做呢啲嘢（放蛇），應該都要去搵番食嘅」。

香港的士小巴商總會理事長周國強則斥網民手法「低莊」，「我哋業界𠵱家擺明畀人偷嘢食，但到我哋出聲，卻換嚟咁樣嘅對待同欺凌」。他重申，業界並非反對網約車，而是針對未有出租汽車許可證的車輛，即「白牌車」取酬載客，以及網約平台未有核實牌照。他期望，政府規管網約車後可杜絕漏洞，為困擾多年問題作了結，亦稱有助提升的士和網絡車服務。