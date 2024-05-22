買殼商人下屬：代交1.6億轉數單予詹培忠

收購增城項目方案現分歧

根據控方案情，已潛逃的被告馬鐘鴻案發時欲購入一間香港上市公司，藉以收購其內地房地產投資項目，馬因而購入詹氏父子持有的「亞洲資源」可換股債券。馬的下屬X第三天於屏風後作供表示，該項目位於廣州增城，並開過3次會議，詹劍崙亦有參與其中兩次會議，會上曾就使用「香港方案」或「國內方案」收購有分歧。

X憶述，香港方案需要成立離岸公司以購入增城項目，再以亞洲資源購入該離岸公司；國內方案是亞洲資源在內地成立外資企業，再由該企業購入增城項目，會議中曾有專業人士提出香港方案比較容易操作。惟馬鐘鴻於2013年11月初改變主意，決定使用國內方案，其他人與馬持反對意見，所以再於11月8日召開第三次會議。X表示，儘管會議不歡而散，但最終仍跟隨馬鐘鴻的意願執行，而收購交易最終告吹。

X又稱，其間他曾按馬鐘鴻指示購入詹氏父子持有的「亞洲資源」可換股債券後，換成股票再全數沽出。馬於2013年11月初再指使X開出4張沒有抬頭的支票，共700萬元，X後得知部分支票存入代買亞洲資源的人頭戶口，餘下的款項則分別開出3033萬及1872萬元的支票，給予馬的妻子楊琪及代購債券的人頭。

同時，馬又吩咐X把轉數單據轉交詹培忠，11月尾X收到詹培忠來電，指轉帳金額多給了100萬元，X遂與馬一同到詹培忠辦公室，當時馬稱要再付亞洲資源尾數，兩人互換支票。

商人稱出資換「話語權」 非止入股

X供稱，與馬合資購買亞洲資源的詹盛強及林俊濤曾詢問馬，為何他們出資與持有的股份數量不成正比，當時馬回應稱，該些錢主要並非用以購買股票，而是給詹培忠，以換取在亞洲資源的「話語權」。X得知王蓓麗的戶口被凍結後，擔心事情會否「愈來愈過火」，遂在12月17日向馬辭職。

辯方在盤問下指出亞洲資源的散戶多，主要股東亦只有詹培忠與吳良好兩人，若馬購入二人共38%的股票，即等同可以控制整公司；X不同意，指不能肯定餘下的散戶的意願，以及該些散戶是否屬於他人的「人頭」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 439/22】