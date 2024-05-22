「照顧者資訊網」半年45萬點擊 年底冀推評估功能

擬明年設AI聊天機械人

由社署及賽馬會慈善信託基金合作、委託樹仁大學建立的「照顧者資訊網」，讓照顧者尋找為長者及殘疾人士提供的社會服務。根據網頁顯示，截至昨日共有4095個相關資訊。方富輝估計，全港有逾2000個提供社會服務的單位，當中逾500個單位已在網站註冊，未來會邀請更多單位註冊之外，目標今年底推出由香港大學及理工大學團隊設計的照顧需要及評估工具，讓照顧者可藉此了解自己的需要及處境，照顧者會見社工時，社工亦可透過評估工具了解他們的需要。他強調評估工具並非風險評估，而是向照顧者發出信號，讓他們知道自己需要尋求協助。

需四出「收料」 5人營運困難多

網站目前由4名社工及一名資訊科技人員負責營運。方富輝表示，網頁推出至今面對不少困難，例如網站需要持續更新不同單位提供的服務資訊，而本港現時有很多社會服務是由不同基金資助，非社署提供，因此4名社工需四出「收料」及參加不同的活動，以認識不同服務單位。

方富輝又說，網站涉及眾多類別的殘疾人士，每個群體的需要都不同，「每個持份者都覺得自己最重要」，例如唐氏綜合症及自閉症患者都不會將自己歸納為智障類別，胡亂分類或會令不同群體感到冒犯、不被尊重，故4名社工要認識不同群體的期望及理念。