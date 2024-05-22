癌婦顧病母 求助始悉「非孤軍」 「替假護老者」協助 盼隱蔽照顧者知有支援

原任職進出口公司會計員的周女士，12年前發現患高血壓及行動不便的母親漸漸忘記服藥及不懂翻熱食物，便辭去工作全職照顧母親。她說，當時雖未感到照顧母親有困難，但覺得孤軍作戰。

上班時父過身 「不能重演」

辭職照顧母親 感非常吃力

讓她真正感到困難的時候，就是她在兩年前確診第四期乳癌，癌細胞已擴至淋巴、鎖骨及心臟，當時一周兩至三日要到醫院接受治療、檢查及覆診，尤其是化療期間身體變得虛弱。她說，醫生告知她不會康復，形容現時「暫時執番條命」，餘生都要定期注射雙標靶藥及服用口服藥。

被問及為何仍堅持親自照顧母親，周女士說，19年前到醫院探望父親，當時她告訴父親要上班離開時，父親說「你的工作重要過我，你走吧」，父親就在當日去世，成為了一次教訓，提醒她同類事情不可再發生在母親身上。她自言照顧母親非常吃力，但自小受教育家人是很重要的，「媽咪是我世上唯一親人」。

至於為何不安排母親入住安老院或聘請外傭，她說母親或聽到他人說安老院對待長者的態度差，故十分抗拒入住安老院，亦不接受有外人在家。她認為，若強迫入住或會令母親不開心，從而影響其壽命，若有事發生會很內疚，「無謂等事情發生才愧疚」。她說，早前已跟社工溝通，若她不敵癌症，才會安排母親入住安老院。

兩年前獨力對抗癌症，加上其母患上中晚期腦退化症，自言很怕麻煩別人的周女士終尋求協助。她透過社工得知賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃，可免費安排「替假護老者」上門看顧母親及陪診後，不再獨力支撐照顧母親的負擔。她稱，有段時間需每天到醫院洗傷口，該計劃令她可安心赴院治療，計劃亦會安排替假護老者陪同她及母親覆診，社工更會安排樓梯機，協助其母落樓，大減其體力負擔，而且計劃會盡量安排同一名護老者，讓其母感到安心。她說多年來一直都沒有享受個人生活，但加入計劃後可趁着替假護老者照顧母親時外出買餸，甚至可與來港的外國朋友見面，維持社交生活。

專心治療重拾社交

不過，周女士表示現時已減少使用計劃，轉為使用社署提供的長者社區照顧服務券計劃。她解釋，雖然社署提供的計劃需收費，但既然只需繳付少許費用便可獲得協助，便不應佔用名額，「讓更有需要的人士參加計劃（替假護老者）」。馬會於2021年起捐助5間社福機構合作推行該計劃，至今逾200名「替假護老者」接受系統培訓。

義工看顧陪診 過來人明辛酸

「替假護老者」義工會提供上門看顧及陪診等服務，由於他們均為過來人，故能切身明白照顧者的辛酸，能給予照顧者心靈及情緒上的支援，減輕他們的壓力。