小紅書宣傳三大「內推」錄取 中介索價近百萬

記者在小紅書檢索「港前三直錄」，發現不少中介廣告聲稱「免語言、免GPA（成績分數）」亦可獲港大、中大、科大本科或碩士課程錄取。記者在一個保錄取帖文下留言，數分鐘便收到5個私訊，稱希望加微信進一步溝通。記者其後以內地大學大四生的身分，查詢一間聲稱提供保錄取服務逾廿年的中介，保證可獲港大、中大、科大其中一間錄取，且透過「內推」錄取，不會更改學術背景，收費12萬多美元，不成功則全額退款。

翻查資料，今次非港大首次涉及「保錄取」爭議，去年3月港大聲明稱，留意到有社交媒體貼文稱可代客申請入讀港大，可低分直接取錄，毋須標準成績、語言、本科背景等要求，港大指絕無根據，亦無教授「內推」機制。

港大網頁顯示，本年度共16,541人就讀修課式課程（見表），當中逾1.5萬屬非政府資助課程，佔93%；修課式碩士生中，共9849人來自內地，佔近六成。不是所有修課式課程都毋須面試或其他考核。經管學院一年制碩士項目一般毋須面試；「文學及文化研究碩士」會挑選申請人做網上面試及完成資格試；「新聞碩士」要求申請人面試及做測試。

議員倡境外學歷由資審局核實

立法會議員郭玲麗認為事件說明港大收生未做好核實，應檢視安排，並嚴肅處理事件，免影響香港國際教育樞紐聲譽；她不認為港大為賺高昂學費而放鬆核查，因濫收生影響校譽。她提及早前有來港專才被揭學歷造假，建議所有在境外取得的學歷須由學術及職業資歷評審局核實。