落斜衝燈撞人 八旬司機囚一年

被告倪蔡儂（現86歲）承認案情指，去年3月5日他駕駛的士沿炮台山道落斜，駛近英皇道交界時，前方行人交通燈轉綠燈，許多途人正橫過馬路，惟的士衝紅燈直撞途人，最終撞上交通燈柱後停下。車上一名乘客受輕傷，兩名女途人受重傷，身體多處骨折。其中一人頸椎、肋骨、骨盆及大腿均有骨折，出院後生活不能自理，需使用助行工具。

年老難適應獄中生活 官酌情減刑

法官判刑指出，被告沒有刑事與交通定罪的紀錄，有兩次交通定額罰款。被告60歲開始當的士司機，以養活患病妻子及7名子女，一直工作至80多歲。被告的子女寫求情信稱，被告盡心照顧家人，為子女供書教學。針對被告案發時衝紅燈，辯方說法是被告可能一時看錯交通燈號，或誤把「油門當迫力」踩踏。

法官續稱，案發時被告有足夠時間觀察交通燈號，但沒有減速停下，其衝紅燈行為屬於鹵莽駕駛，並指被告身為職業司機，須向路人與乘客的安全負責，但從交通紀錄可見，被告在駕駛方面的背景良好。法官認為被告罪責屬中等，考慮他主動認罪，以及年紀不輕、不適應獄中生活等因素，酌情減刑，判囚12個月。

【案件編號：DCCC 878/23】