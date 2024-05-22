炒演講門票騙局爆煲 10人失510萬 另推高息存款吸錢找數 警拘主腦骨幹3人

警方經調查後，上周四及前日拘捕兩男一女，年齡33至45歲，為集團主腦及骨幹，涉嫌串謀詐騙，並檢獲一批電話及現金等證物。被捕3人為一間貿易公司的銷售經理，工作近4年，他們借用該貿易公司一個開放式辦公室（open office）舉行投資講座，初步顯示該貿易公司與騙案無關。

以虛幣炒賣 每張底價值780元

秀茂坪警區重案組督察譚浩然稱，10名事主本月分別報案求助，指詐騙集團的網上平台訛稱可透過炒賣由騙徒舉行的「演講門票」，又提供每月達7%回報的「高息存款計劃」，以高回報、零風險招徠。案情指主腦會邀請事主到九龍灣一甲級寫字樓出席「投資講座」，再誘騙他們炒賣上述演講「門票」。集團會要求他們交出2萬至9萬元不等的參與費，再向事主收取現金及加密貨幣作投資。

騙徒稱炒至目標價會回購

警方指每張「門票」底價100泰達幣，即約780港元，集團指示參與者炒賣，翌日以380泰達幣轉售，集團從中收取100泰達幣作「手續費」，受害人所贏取的錢其實是屬於其他受害人。集團向受害人聲稱，當「門票」被推高至1.5萬泰達幣時，會出手回購。

集團同時推出「高息存款計劃」收取資金，實際上騙徒利用存款資金「找數」，並藉交易推高「門票」價格，當「門票」達到1.5萬泰達幣的「回購價」，騙徒會出價回購，再將「門票」一分為二，在平台再次出售。

無法還款事主 詐騙網關閉揭受騙

初時參與炒賣者眾，故「門票」於短期內沽清，事主獲利，惟其後因大量門票價格已上漲至1.5萬泰達幣的「回購價」，加上未有足夠人數參與炒賣，集團無法繼續營運，又無法還款予高息存款的事主，遂以不同藉口拒絕事主取回款項。據悉，有關炒賣活動被集團包裝成「遊戲」，暫未知道有關「演講」是否有發生。

秀茂坪警區署理助理指揮官（刑事）文卓禧表示，集團自前年11月起營運兩個詐騙網站，今年1月相繼關閉，至少10名事主無法取回資金，涉款約510萬元，單宗最大損失金額為130萬元，據悉女事主從事文職，損失主要涉及炒賣「門票」。