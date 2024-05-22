啟德體育園交通配套 陳國基跨部門統籌

本港另有3個全新場地將相繼啟用，被問到活動主辦單位對新場地是否感興趣，旅發局總幹事程鼎一表示，啟德體育園是主辦單位最感興趣的場地，其他場館和場地亦有很多人感興趣，即使並非列入盛事項目，演唱會及音樂表演等並不限於大型場館，因此「各式各樣的場館都重要」。

3場地陸續啟用

西沙SPORTS PARK 130萬呎

政府昨日介紹本港3個全新設施，包括鄰近機場客運大樓的「SKYCITY航天城」，當中「11 SKIES」設施有約800間零售餐飲店，並設全港最大室內娛樂設施，佔地約57萬平方呎，料明年第四季分階段開業。未來將設全港首個無人駕駛運輸系統，連接航天城及港鐵東涌站。

馬鞍山附近的西沙SPORTS PARK與毗鄰的西沙GO PARK將於下月底起分階段營運。設施由私營企業營運，佔地約130萬呎，提供多項室內外體育設施，包括能容納約1500人的室內表演場地，將提供平台予學校、社區組織及非牟利團體等舉辦體育活動，黃偉綸稱相信是本港首次有如此具規模的場地。

至於佔地約46萬平方呎的馬灣公園第二期，黃稱當局將翻新成具藝術特色的村屋建築群，邀請本地和海外藝術家舉辦文創活動，並設餐飲設施，預料今年第四季或之前建成及分階段開放，他相信，二期與舉辦寓教於樂活動的馬灣公園第一期能產生「協同效應」。