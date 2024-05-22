明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

啟德體育園交通配套 陳國基跨部門統籌

【明報專訊】將於今年建成、明年分階段啟用的啟德體育園，主場館設5萬個座位，配備開合式上蓋，可全天候舉辦活動。財政司副司長黃偉綸昨稱，政務司長陳國基將帶領跨部門協作和統籌周邊配套及設施，包括交通配套是否足夠，散場時能否有休憩及休閒活動，相信有助疏散人流。

本港另有3個全新場地將相繼啟用，被問到活動主辦單位對新場地是否感興趣，旅發局總幹事程鼎一表示，啟德體育園是主辦單位最感興趣的場地，其他場館和場地亦有很多人感興趣，即使並非列入盛事項目，演唱會及音樂表演等並不限於大型場館，因此「各式各樣的場館都重要」。

3場地陸續啟用

西沙SPORTS PARK 130萬呎

政府昨日介紹本港3個全新設施，包括鄰近機場客運大樓的「SKYCITY航天城」，當中「11 SKIES」設施有約800間零售餐飲店，並設全港最大室內娛樂設施，佔地約57萬平方呎，料明年第四季分階段開業。未來將設全港首個無人駕駛運輸系統，連接航天城及港鐵東涌站。

馬鞍山附近的西沙SPORTS PARK與毗鄰的西沙GO PARK將於下月底起分階段營運。設施由私營企業營運，佔地約130萬呎，提供多項室內外體育設施，包括能容納約1500人的室內表演場地，將提供平台予學校、社區組織及非牟利團體等舉辦體育活動，黃偉綸稱相信是本港首次有如此具規模的場地。

至於佔地約46萬平方呎的馬灣公園第二期，黃稱當局將翻新成具藝術特色的村屋建築群，邀請本地和海外藝術家舉辦文創活動，並設餐飲設施，預料今年第四季或之前建成及分階段開放，他相信，二期與舉辦寓教於樂活動的馬灣公園第一期能產生「協同效應」。

上 / 下一篇新聞

下半年106盛事 《城寨》布景研展出 逾15項全新 政府料全年吸170萬客72億消費額
下半年106盛事 《城寨》布景研展出 逾15項全新 政府料全年吸170萬客72億消費額
另有5盛事暫定來港 包括國際體育盃賽
另有5盛事暫定來港 包括國際體育盃賽
李稱西九財政近定案 盼設KPI
李稱西九財政近定案 盼設KPI
炒演講門票騙局爆煲 10人失510萬 另推高息存款吸錢找數 警拘主腦骨幹3人
炒演講門票騙局爆煲 10人失510萬 另推高息存款吸錢找數 警拘主腦骨幹3人
受騙後誤信有人代追款 六旬中醫兩次被詐600萬
受騙後誤信有人代追款 六旬中醫兩次被詐600萬
落斜衝燈撞人 八旬司機囚一年
落斜衝燈撞人 八旬司機囚一年
小紅書宣傳三大「內推」錄取 中介索價近百萬
小紅書宣傳三大「內推」錄取 中介索價近百萬
癌婦顧病母 求助始悉「非孤軍」 「替假護老者」協助 盼隱蔽照顧者知有支援
癌婦顧病母 求助始悉「非孤軍」 「替假護老者」協助 盼隱蔽照顧者知有支援
「照顧者資訊網」半年45萬點擊 年底冀推評估功能
「照顧者資訊網」半年45萬點擊 年底冀推評估功能
買殼商人下屬：代交1.6億轉數單予詹培忠
買殼商人下屬：代交1.6億轉數單予詹培忠
觀塘掃黃警拘10業主 涉出租劏房賣淫
觀塘掃黃警拘10業主 涉出租劏房賣淫
李家超籲的士業勿放蛇免墮法網 大律師指或構成煽動他人非法載客
李家超籲的士業勿放蛇免墮法網 大律師指或構成煽動他人非法載客
稱留意到本地平台 再無展示《榮光》
稱留意到本地平台 再無展示《榮光》
李：考慮如何執行垃圾徵費 本周討論推行問題
李：考慮如何執行垃圾徵費 本周討論推行問題
控方播黎智英訪問片：美國介入唯一救命方法
控方播黎智英訪問片：美國介入唯一救命方法
2000幢漠視消防指示大廈 優先處理
2000幢漠視消防指示大廈 優先處理
解款車捱撞 警員持槍戒備
解款車捱撞 警員持槍戒備
灣區熱搜：深首設毛孩候機廳 主人「線上顧」 不再當「活體貨物」 貓狗分區專人看護
灣區熱搜：深首設毛孩候機廳 主人「線上顧」 不再當「活體貨物」 貓狗分區專人看護
灣區熱搜：粵跨城巴士推「人寵同乘」 暫限1人1貓
灣區熱搜：粵跨城巴士推「人寵同乘」 暫限1人1貓
灣區熱搜：港穗深引領 灣區建國際仲裁中心
灣區熱搜：港穗深引領 灣區建國際仲裁中心
【Emily】「鬼屋」搞浪漫 高街亮起愛情光影
【Emily】「鬼屋」搞浪漫 高街亮起愛情光影
【Emily】大埔墟站裝完幕門 東鐵第5個
【Emily】大埔墟站裝完幕門 東鐵第5個
【Emily】林定國訪中東 送「律政司大樓」做禮
【Emily】林定國訪中東 送「律政司大樓」做禮
【Emily】港漫北上 國際動漫節首設館
【Emily】港漫北上 國際動漫節首設館
【Emily】放學遇紅雨 學生狼狽
【Emily】放學遇紅雨 學生狼狽
【Emily】教局推放榜專頁 助DSE生覓出路
【Emily】教局推放榜專頁 助DSE生覓出路