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港聞

港聞一

另有5盛事暫定來港 包括國際體育盃賽

【明報專訊】旅發局今年3月成立盛事拓展專組，以「第一站聯絡窗口」角色，支援有興趣來港舉辦活動的主辦方。旅發局總幹事程鼎一昨稱，過去兩個月接獲逾40個查詢，約一半與體育有關，其中5個初步確認，有4個的目標是今年在港舉辦，涵蓋球類、競技賽事、娛樂表演及藝術文化，當中有部分國際級體育盃賽從未在亞洲舉辦，並謂這些盛事尚未包括在昨日公布的盛事名單，詳情適時公布。

旅發局稱兩月接40查詢

有活動設施「破健力士」

程鼎一說，該5個初步確認的盛事大部分從未在港舉辦過，包括國際級體育盃賽，亦有體育賽事已有超過50年歷史，在國際享負盛名，而香港有舉辦同級數賽事的經驗。他稱正積極協助一個「在歐洲非常具規模的大型國際展覽」來港舉辦，另外亦有一些活動，其設施「本身已打破健力士世界紀錄」。

被問到主辦單位為何對本港感興趣，程稱由於本港是個較富裕市場，主辦單位考慮的「不僅是旅客的市場，還有本地市場」，加上香港地理環境優勢，方便大灣區約8800萬人隨時往返等，成為主辦單位選擇香港作為盛事落戶亞洲一大考慮因素。

旅發局五一舉辦首場維港煙火表演，有人形容當晚「只有煙沒有花」。程鼎一解釋當天濕度達90%，導致在某些角度觀賞時煙霧較大，對於原本受天氣影響、最終天公作美仍可舉行煙火「非常滿意」，而加入新表演元素和設計的無人機表演亦大受好評。他說，下月10日端午節及下月15日分別有另一場無人機及煙火表演，局方期望令市民和旅客習慣在固定地點舉行，表演內容會有新設計，亦會因應節慶或屆時情况改變。

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