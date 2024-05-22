另有5盛事暫定來港 包括國際體育盃賽

旅發局稱兩月接40查詢

有活動設施「破健力士」

程鼎一說，該5個初步確認的盛事大部分從未在港舉辦過，包括國際級體育盃賽，亦有體育賽事已有超過50年歷史，在國際享負盛名，而香港有舉辦同級數賽事的經驗。他稱正積極協助一個「在歐洲非常具規模的大型國際展覽」來港舉辦，另外亦有一些活動，其設施「本身已打破健力士世界紀錄」。

被問到主辦單位為何對本港感興趣，程稱由於本港是個較富裕市場，主辦單位考慮的「不僅是旅客的市場，還有本地市場」，加上香港地理環境優勢，方便大灣區約8800萬人隨時往返等，成為主辦單位選擇香港作為盛事落戶亞洲一大考慮因素。

旅發局五一舉辦首場維港煙火表演，有人形容當晚「只有煙沒有花」。程鼎一解釋當天濕度達90%，導致在某些角度觀賞時煙霧較大，對於原本受天氣影響、最終天公作美仍可舉行煙火「非常滿意」，而加入新表演元素和設計的無人機表演亦大受好評。他說，下月10日端午節及下月15日分別有另一場無人機及煙火表演，局方期望令市民和旅客習慣在固定地點舉行，表演內容會有新設計，亦會因應節慶或屆時情况改變。