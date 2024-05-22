下半年106盛事 《城寨》布景研展出 逾15項全新 政府料全年吸170萬客72億消費額

爭取擴內地客免稅額 振零售

特首李家超昨日出席行會前亦談及下半年盛事，稱盛事經濟與中央多項「挺港惠港」措施產生協同效應，經濟效益倍增；他提到全年盛事增至逾210項，即每兩日最少有一項盛事，相信旅客留港時間會更長，並增加本地消費，加上本港航空運力年底會全面回復正常，料本港將迎來更多長途旅客。另外，現時內地訪港旅客攜帶超過5000元人民幣的自用物品須徵稅，李稱正向內地爭取提高免稅額，期望增加內地訪客購物意欲，進一步刺激零售市道，尤其是貴價貨品。

設黃霑貝聿銘回顧展

「M」品牌棍網球賽亞洲首辦

下半年盛事以「會議及展覽」項目屬最多，有42個，包括以已故填詞人黃霑為題的展覽「滄海一聲笑——黃霑」；「文化藝術及創意」項目及「體育盛事」分別有25個及15個，包括由逾1000名武術及舞蹈界代表、提供逾60場表演及活動的「武林盛舞嘉年華」，以及兩項國際知名體壇盛事「2024世界棍網球女子U20錦標賽」和「2024年WBSC棒球5世界盃」，兩者均屬「M」品牌活動，前者是首次於亞洲舉行。

今年亦是設計法國羅浮宮玻璃金字塔的美籍華裔建築師貝聿銘逝世5周年，M+下月起將舉辦首個大型回顧展，展出一系列草圖、模型及檔案紀錄。現有活動大坑舞火龍今年則會擴大巡遊路線。

本港上半年及下半年分別舉辦108項及106項盛事，黃偉綸稱兩個時段活動數目相若，但預計下半年個別活動吸引到的旅客會大幅增加，相比上半年能產生更大經濟效益。

楊潤雄：涉公帑合約研加保障

美職聯足球隊國際邁阿密年初訪港踢表演賽，阿根廷球星美斯疑因傷缺陣惹不滿。被問到日後會否在涉及公帑資助的合約加入條款、保障本港作為主辦方的權益，文體旅局長楊潤雄在記者會稱，使用任何政府資源均需小心謹慎，會考慮需否在使用資源上「再加上多些保障」，將推廣本港文化、體育及旅遊的發展，以及推動「盛事經濟」達到最大效果。他重申政府無資助該表演賽，而未來巨星或大型賽事仍是希望可以爭取到的目標。

楊潤雄提到本月初在北京獲港澳辦主任夏寶龍接見，稱夏寶龍關心本港旅遊業發展，並為本港旅遊業工作提出具方向性的指導，而他已向業界分享相關看法，期望攜手落實「香港無處不旅遊」理念，把香港「最佳旅遊目的地」的「金字招牌」擦得更光更亮。

下月禮貌運動 動員地區學校

政府下月亦會推出「全城禮貌運動」，覆蓋全港18區各行各業，楊潤雄冀在社區宣揚好客之道，讓每個市民都成為「禮貌大使」，令訪港旅客賓至如歸。旅發局將推出新的宣傳工作，透過其網絡向業界推廣和培訓。政府亦會動員18區地區資源及網絡宣傳，並與學校合作推廣「禮貌教育」。

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