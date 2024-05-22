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灣區熱搜：深首設毛孩候機廳 主人「線上顧」 不再當「活體貨物」 貓狗分區專人看護

【明報專訊】有飼養寵物的都明白，攜帶寵物出遊既麻煩，託運過程也令人擔心。為響應深圳市寵物友好政策，本月8日，深圳機場正式啟用全國首個寵物候機廳，除了提供專門的安檢登機通道、專人看護和獨立活動空間，主人還可透過手機程式全程監控寵物情况。

明報記者 陳子凌

深圳機場寵物候機廳位於國內貨站B1區，室內面積約210平方米，廳內配有全方位監測系統，可對溫度、濕度、PM2.5、PM10、氨氣24小時監控和預警。除柔和的燈光、健康的材料、整潔的環境，寵物候機廳還實行貓狗分區，每隻寵物都擁有獨立的候機空間，亦有地方供牠們玩耍。

倘航班延誤滯留 可免費寄宿

寵物候機廳由深圳機場國內貨站公司聯合內地寵物服務公司派到出行建設和營運，同時推出一站式寵物出行服務，除為寵物提供專門的安檢登機通道，還有寵物機票預訂、寵物專車接送、寵物航空箱、代辦檢疫檢驗證等服務，候機廳亦有專人照顧寵物，定時巡視及按需要添食餵水，若因航班延誤導致寵物滯留，還可提供免費寄宿。此外，主人可透過手機程式全程監控寵物狀况，也可選購在線醫療服務，處理寵物的突發情况。

寵物寄艙費按目的地而定，舉例深圳往北京約450元人民幣，另按服務及配套如智能寵物箱等額外收費，實際費用以公司最終報價為準。

據中國（深圳）綜合開發研究院測算，以80後、90後、00後為主的深圳養寵群體持續擴大，目前全市寵物貓狗達到50萬隻以上。隨着寵物增加，各類寵物相關需求也愈來愈大。

深圳機場相關部門負責人表示，航空運輸中，寵物常被當作活體貨物對待，寵物候機廳的出現，改變過去寵物與航空貨物混合運輸的託運方式。

寵物友好巴士開通 周末假日限定

深圳近年致力打造寵物友好城市，包括推出便利寵物出行的措施。除寵物候機廳，全市首條寵物友好巴士H239線上月開通。該路線於周末和節假日行駛，營運日於下午1時30分從寶安區德業豐商務中心開出，傍晚6時30分從南山區王京坑（寵樂營）返回，票價每個座位20元人民幣，不設企位，可透過「優點出行」微信小程序預約。

需要注意的是，主人攜寵物乘車要保證寵物已接種疫苗，上車前須出示養犬登記證（犬類）、疫苗注射證明（貓類）。乘車時要佩戴牽引繩，寵物犬乘車全程均需佩戴嘴套，貓則需用貓包或貓籠攜着。此外，寵物乘車期間需穿紙尿片，主人有責任自行處理寵物大小便。

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