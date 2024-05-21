黎擬要求裁表證不成立 控方播國安法前黎訪談 稱「需要外國勢力」

控方指黎促使敵對行動

方法之一接海外媒體訪問

據控方開案陳辭，黎智英在國安法實施前已積極與外國聯繫，要求對方對香港或內地實施制裁或其他敵對行動，方法之一是接受海外媒體的訪問。庭上播放黎2020年5月11日接受台灣節目《鄉民來衝康》訪問。翻查資料，黎智英等泛民主派該年2月及4月因涉及參與2019年未經批准示威而被捕。

黎在節目中表示政府拘捕參與遊行的知名的泛民人士，目的是威嚇大部分溫和的港人，讓他們不敢再出來遊行。黎續稱，假如像他「和理非」的人不敢出來上街示威，政府便能容易孤立「勇武派」，另一方面可打擊《蘋果日報》這顆中央的「眼中釘」。黎稱自己不介意坐牢，指既然出來「抗爭」便要準備負上法律責任。

黎訪談中稱反對港獨

主持稱美國很關注黎被捕，黎表示很想中央情報局、美國影響、英國和外國影響「我們」，因為「他們的支持是我們唯一能夠支撐下去的，外國勢力是現在我們非常需要」。

對於有親中媒體形容黎為「漢奸黎」以及有內地媒體稱呼他為「叛國惑港四人幫之首」，黎稱他反對「港獨」，認為這是很愚蠢的提倡，媒體「說什麼我沒問題」，「反正今天他說我什麼，我還是要出來的」、「還是要撐下去的」。

黎稱不懼怕 不離港

控方續播放2020年7月1日國安法實施翌日黎接受美國《霍士財經網》的8分鐘受訪片段，黎稱會留港至最後一刻，如果離開會令自己蒙羞，和使《蘋果》失去聲譽，他亦不會懼怕，因為若懼怕便什麼也做不了；7月17日「Live Chat with Jimmy Lai」節目中，黎表示不視自己為「英雄」，認為他如其他每個人一樣都有責任支持民主和自由。

控方今料應辯方要求傳召專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛，並續播總長度約25小時片段。

辯方稱假若要開展辯方案情，需要時間不會太長；法官李運騰預料雙方在6月27日或28日就作口頭中段陳辭。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）