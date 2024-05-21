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港聞

港聞二

指建行上司非禮 韓籍女入稟索償

【明報專訊】建行（亞洲）時任韓籍女助理副總裁稱遭上司、董事總經理黎敬倫先後7次性騷擾，包括在視像會議期間，在枱底下用手探入事主短裙內觸碰大腿。事主怕丟工作而被迫啞忍，至最後一次被摸臀部時指摘上司，對方卻假裝無事發生；及後被安排苦差，兩個月後更被公司以工作表現差劣而解僱。事主日前入稟區域法院，控告前上司違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。

進司法程序 建行拒評

建行（亞洲）回覆查詢表示，由於事件已進入司法程序，公司不予評論，並強調公司重視公平的工作環境，對任何不當和違法的行為採取零容忍態度。

根據入稟狀，事發時黎是中國建設銀行（亞洲）股份有限公司銀行部董事總經理及主管；申索人姓PARK，是黎的下屬，職級是助理副總裁，去年2月入職。

去年3月16日，申索人與黎見客後一同步回公司，其間黎用手指篤申索人臀部約兩三次，但申索人怕出聲會丟去工作。4月6日，兩人見客後回公司途中，黎在街上用手掌觸碰申索人臀部，申索人回頭見到黎對她笑，又問她周末有何安排。申索人故意提到與男友約會，希望黎想到她有男友而不會再碰她。

稱喝斥對方後待遇有變

惟黎仍多次性騷擾申索人，其中兩次為公幹途中，黎用手指篤申索人的大腿及觸碰她的腰及臀部；另有兩次發生在辦公室內，黎藉詞教導申索人摸她手臂及面頰，並在視像會議期間觸碰她大腿。最後一次發生於6月1日，申索人在街上被黎觸碰臀部後，斥喝黎「Don't touch me（不要碰我）」，但黎假裝無事發生。

事後申索人的工作安排轉變，由原本向外發展韓國銷售業務，轉為辦公室內瑣務（menial tasks），例如撰寫會議紀錄、費用報價、會見客戶等。8月7日，申索人就工作待遇向黎當面對質，反被指如果覺得工作困難，是時候考慮轉工。不足兩周後，公司以申索人的銷售表現差劣而解僱她。

申索人曾報警、向建行及平機會投訴，現要求法庭頒令指黎違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及索償。入稟狀沒列明索償金額。

【案件編號： DCEO 7/24】

相關字詞﹕區域法院 建行（亞洲） 性別歧視條例 性騷擾

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