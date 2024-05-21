大聯盟獻策發展四大中心 攻雲計算AI等 盼統一灣區認證標準 推優惠關稅

再出發大聯盟就國際貿易中心、中外文化藝術交流中心、區域知識產權貿易中心及國際航空樞紐4個範疇，發表政策研究報告。對於貿易發展，大聯盟建議以「雲計算」平台為基礎，結合人工智能、區塊鏈等技術，設立國際貿易服務平台，並吸引跨國企業來港設立營運總部、採購物流中心及結算中心。大聯盟亦提出設立大灣區統一的產品認證和品質檢測標準，爭取內地直接承認指定本港產品的檢測標準，方便香港產品在大灣區流通。大聯盟建議以電子數碼產品試行，再擴展至食品、化妝品等。

航空業發展方面，大聯盟建議設立高層次「航空發展專責小組」，探討策略開放航權、放寬航空業輸入勞工計劃的要求等。大聯盟提出檢視《進出口條例》，包括放寬轉運加工限制，並與內地商討為經香港進口的貨物提供優惠關稅。

大聯盟同時促請政府加快制訂《文藝創意產業發展藍圖》，優先發展藝術品交易、表演藝術及創意產業。大聯盟建議當局完善藝術品儲藏設施，檢視現有資助計劃及文化設施分配，包括與社會及文化機構合作，為表演團體持續提供場地，在中環及灣仔海濱搭建「流動式帳幕劇場」等。