單車悼念活動10警車戒備截查 警：涉衝燈

主辦方指全程尾隨 無留意衝燈否

被問到有否衝紅燈，Turner昨解釋，當時在土瓜灣一帶道路平靜，而團體當時在道路中央等候尾隨參與者，認為繼續前往較逗留在道路中央安全，無留意到是否紅燈。他說，7人當晚在土瓜灣起點騎行約500米，隨即被警員截停，遂與另一成員繼續騎單車至尖沙嘴，警員全程尾隨戒備，又稱警員趕走有意參與活動的人。

Turner說，不論組織或活動本身均政治中立，當時參與者僅穿單車裝備，並無手持任何橫額或道具，質疑「當全球均有相關活動，為何執法部門要阻止我們宣揚道路安全」，對作為國際城市的香港無法響應國際活動感失望。

Turner引述政府數據稱，去年因騎單車意外分別導致6名死者發1900多名傷者，活動冀以騎單車方式宣傳道路安全重要。他憶述以往有數以百計參與者，惟警方自2019年後對同盟有「負面關注」，包括在新冠疫情期間曾票控同一個活動參加者，對警方做法感荒謬，反問「警方不時提倡道路安全，為何民間組織不能宣傳同一信息」。

警：尊重道路使用者權利 但須守法

警方回覆查詢時強調，雖然所有道路使用者權利都應受尊重，但騎單車者有義務遵守法例，包括適用於駕駛者的法例。