明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

單車悼念活動10警車戒備截查 警：涉衝燈

【明報專訊】香港單車同盟多年來舉辦「沉默的騎行」，紀念在港因騎單車而死傷的人。同盟上周三（15日）再次舉辦活動，主席Martin Turner稱當時現場有近10輛警車、約30名警員在附近戒備，兩度截查及阻止參加者加入。警方昨稱，上周三晚約7時45分西九龍交通部警員目睹7名騎單車者無視紅燈，於土瓜灣道右轉進入落山道，對其他道路使用者構成重大危險，特別是對面行車道即時交通，遂於九龍城道5至9號截停該團體，記錄其個人資料，用以票控「沒有遵從交通燈的指示」。

主辦方指全程尾隨 無留意衝燈否

被問到有否衝紅燈，Turner昨解釋，當時在土瓜灣一帶道路平靜，而團體當時在道路中央等候尾隨參與者，認為繼續前往較逗留在道路中央安全，無留意到是否紅燈。他說，7人當晚在土瓜灣起點騎行約500米，隨即被警員截停，遂與另一成員繼續騎單車至尖沙嘴，警員全程尾隨戒備，又稱警員趕走有意參與活動的人。

Turner說，不論組織或活動本身均政治中立，當時參與者僅穿單車裝備，並無手持任何橫額或道具，質疑「當全球均有相關活動，為何執法部門要阻止我們宣揚道路安全」，對作為國際城市的香港無法響應國際活動感失望。

Turner引述政府數據稱，去年因騎單車意外分別導致6名死者發1900多名傷者，活動冀以騎單車方式宣傳道路安全重要。他憶述以往有數以百計參與者，惟警方自2019年後對同盟有「負面關注」，包括在新冠疫情期間曾票控同一個活動參加者，對警方做法感荒謬，反問「警方不時提倡道路安全，為何民間組織不能宣傳同一信息」。

警：尊重道路使用者權利 但須守法

警方回覆查詢時強調，雖然所有道路使用者權利都應受尊重，但騎單車者有義務遵守法例，包括適用於駕駛者的法例。

相關字詞﹕警方 沒有遵從交通燈的指示 沉默的騎行 香港單車同盟

上 / 下一篇新聞

揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書
揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書
科大設委會審核申請人 中大：成績單須院校直寄
科大設委會審核申請人 中大：成績單須院校直寄
「賣殼」案商人前下屬：按指示賣債5040萬轉詹培忠
「賣殼」案商人前下屬：按指示賣債5040萬轉詹培忠
紙皮婆婆捲車底亡 料過路公廁取水
紙皮婆婆捲車底亡 料過路公廁取水
港鐵42出口水浸風險高 全設感應器 分佈26站 九龍塘6個最多
港鐵42出口水浸風險高 全設感應器 分佈26站 九龍塘6個最多
風下部分車站備禦寒物充電線
風下部分車站備禦寒物充電線
第二次「全政府動員」演練 楊何：進步非常明顯
第二次「全政府動員」演練 楊何：進步非常明顯
失業率維持3% 職位空缺按年跌三成
失業率維持3% 職位空缺按年跌三成
毁保安亭復行劫 警19小時拘人
毁保安亭復行劫 警19小時拘人
孫玉菡晤社工局全體 稱有支持修例 明起審議盼盡快通過 社總：完善管治速度意外
孫玉菡晤社工局全體 稱有支持修例 明起審議盼盡快通過 社總：完善管治速度意外
孔繁毅籲高危群組接種RSV疫苗
孔繁毅籲高危群組接種RSV疫苗
牙科生強制實習或遭覆核 律政司稱無問題
牙科生強制實習或遭覆核 律政司稱無問題
家駒墓碑刑毀案兩男今提堂 海內外歌迷拜祭
家駒墓碑刑毀案兩男今提堂 海內外歌迷拜祭
採天秤流動機械私人工程 7月起須用智慧警報系統
採天秤流動機械私人工程 7月起須用智慧警報系統
推「智慧工地標籤」料逾六成參與 巡查多留意未領者
推「智慧工地標籤」料逾六成參與 巡查多留意未領者
政府促電力驟降納懲罰機制 中電：將全面檢討資產管理 議員：若人為應受罰
政府促電力驟降納懲罰機制 中電：將全面檢討資產管理 議員：若人為應受罰
大聯盟獻策發展四大中心 攻雲計算AI等 盼統一灣區認證標準 推優惠關稅
大聯盟獻策發展四大中心 攻雲計算AI等 盼統一灣區認證標準 推優惠關稅
打擊外傭黑工連僱主拘10人
打擊外傭黑工連僱主拘10人
指女律師持續誹謗 的近前合伙人申禁令
指女律師持續誹謗 的近前合伙人申禁令
指建行上司非禮 韓籍女入稟索償
指建行上司非禮 韓籍女入稟索償
黎擬要求裁表證不成立 控方播國安法前黎訪談 稱「需要外國勢力」
黎擬要求裁表證不成立 控方播國安法前黎訪談 稱「需要外國勢力」
稱探訪張劍虹評估獄中情况 國安警：是人性化處理
稱探訪張劍虹評估獄中情况 國安警：是人性化處理
盜客千萬美元 前律師上訴刑期得直
盜客千萬美元 前律師上訴刑期得直
灣區熱搜：穗削珠江3渡輪線 重點經營旅遊
灣區熱搜：穗削珠江3渡輪線 重點經營旅遊
灣區熱搜：2元「窮遊」珠江難再 客輪開日遊專線
灣區熱搜：2元「窮遊」珠江難再 客輪開日遊專線
灣區手記：點評有禮 ／文：尚東美
灣區手記：點評有禮 ／文：尚東美
【Emily】林琳倡ETO做義工 一雞幾味谷港形象 楊何蓓茵：人少工作忙 周末都開工
【Emily】林琳倡ETO做義工 一雞幾味谷港形象 楊何蓓茵：人少工作忙 周末都開工
【Emily】議員參觀廚餘設施 田北辰讚「再生俠」
【Emily】議員參觀廚餘設施 田北辰讚「再生俠」
【Emily】美矽谷地區6市長訪華 首站來港
【Emily】美矽谷地區6市長訪華 首站來港
【Emily】金多寶變12次 消息：料投注額雙位數增長
【Emily】金多寶變12次 消息：料投注額雙位數增長
【Emily】林定國訪中東 晤沙特司法部副大臣
【Emily】林定國訪中東 晤沙特司法部副大臣
【Emily】富嘉閣租約滿結業 「阿一」徒弟：冇咩傷感
【Emily】富嘉閣租約滿結業 「阿一」徒弟：冇咩傷感