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港聞

港聞二

家駒墓碑刑毀案兩男今提堂 海內外歌迷拜祭

【明報專訊】Beyond已故主音黃家駒於將軍澳的墓碑前日遭人潑汽水及用鐵槌破壞，被捕的15歲少年及23歲姓葉男子，合共被控一項刑事毁壞罪，案件今早在觀塘裁判法院提堂。昨日繼續有不少歌迷冒雨前往拜祭家駒，有男歌迷駕車由深圳來港，帶可樂及鮮花到墓地致意，又稱自己音樂生意能有如此成就，「與家駒有很大很大的關係」。

深圳駕車兩小時獻花

稱家駒造就音樂事業

黃家駒墓碑昨日仍圍上白布，不少歌迷冒雨到其墓碑前獻花致意。來自深圳的歌迷赫先生稱，前日得悉家駒墓碑被毁的消息，感到難過及不解。他稱作為「黃家駒逝世30周年紀念群」群主，受成員委託，昨特意駕車兩小時來港了解墓碑受損情况。

他形容家駒是一種精神及信仰，代表「積極向上、不卑不亢、不怕困難、愛護和平」；又指破壞者「可不愛家駒，可以不喜歡他的音樂，但不要去破壞它」，希望日後不會再發生同類事件。

澳洲青年受薰陶 兼職音樂人

赫先生稱，從小已受家駒影響，現從事樂器生意，懂得彈鋼琴，亦是結他手，「我做生意能有今天的成就，與家駒有很大很大的關係」。另有青年向傳媒透露，因受Beyond薰陶才走上音樂路，成為兼職音樂人；前日由澳洲回港，打算探望偶像黃家駒，詎料獲悉其墓碑被毁，一度以為是假新聞。

日前網上流傳短片，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，在黃家駒墓碑旁高唱《海闊天空》，突然向墓碑潑汽水，及後用鐵槌破壞黃家駒墓碑瓷相。少年又以黑筆塗鴉墓碑及結他，起腳踢向墓碑瓷相。警方前日早上拘捕破壞墓碑的15歲少年，以及在旁拍片的23歲姓葉男子，檢獲鐵槌、汽水、黑筆等證物。

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