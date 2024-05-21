牙科生強制實習或遭覆核 律政司稱無問題

17名港大牙科生代表早前出席立法會公聽會，表明反對強制已入學的牙科生實習，因他們報讀課程時未有相關要求，質疑修例剝削其知情同意權。議員陳凱欣昨於法案委員會會議表達關注，修例改變牙科生畢業後註冊條款，會否令實習安排面臨司法覆核的風險。議員廖長江認為實習要求是行政、半法律決定，必然會有司法覆核風險，但「如果因為司法覆核風險就不做行政決定，那我們政府就不用做行政決定」。

醫衛局：畢業前實習不實際

醫衛局副秘書長麥子濘稱，當局諮詢律政司時有提供實習的資料和背景，相信對方已充分考慮相關因素。律政司高級助理法律草擬專員劉雪清說，經人權法和《基本法》小組檢視後，認為無問題。

早前有議員建議讓已入讀的牙科生提早在暑假實習，避免影響就業安排。麥子濘回應稱實習屬正式全職工作，而未畢業的牙科生仍處於學習和練習階段，「尚未完全掌握各項牙科臨牀治療技巧」，提早實習對學生和病人無益處，且牙科生未取得執業資格，畢業前全職實習亦不實際。

修例建議增設新途徑引入非本地培訓牙醫，惟本港近月北上「睇牙成風」，有議員關注日後牙醫會否供過於求。麥子濘稱當局今年中將發表最新醫療人力推算，以2019年為基準；局方亦考慮其後的服務趨勢，最終在去年劃線，承認未有涵蓋近月北上「睇牙」的趨勢。