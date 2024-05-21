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港聞

港聞二

孔繁毅籲高危群組接種RSV疫苗

【明報專訊】港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨稱，本港正處於呼吸道合胞病毒（RSV）流行季節，今年4月以來每周RSV個案均錄得增長，至今升幅逾70%，料7、8月進入感染高峰期。他說60歲以上長者，以及糖尿病、心臟病等長期病患者屬高危群組，感染RSV後更易出現重症甚至死亡，呼籲接種RSV疫苗。身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的孔繁毅建議政府早日將RSV疫苗納入長者疫苗接種計劃。

料暑假高峰 長者重病率高

衛生署回覆本報稱，科學委員會現時未有就接種RSV疫苗提出建議，衛生防護中心知悉世衛將於9月開會討論RSV疫苗，並發表新建議，預期有更多關於RSV疫苗安全和成效的科學證據；科學委員會將繼續留意本港及海外有關RSV疫苗的科學發展及成本效益研究，適時討論並從公共衛生角度提出接種建議。

孔繁毅昨表示，今年1月起RSV檢測陽性數目每周錄得升幅，預計今年感染流行趨勢與往年相若。他引述研究指出，感染RSV而需住院的年滿65歲長者死亡率為11%，較其他年齡層高出逾100倍；糖尿病、心臟病、慢阻肺病、哮喘患者亦屬高危，提醒長者及長期病患者做好個人防護，在人多擠逼地方戴口罩及注意手部衛生。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華稱，RSV疫苗對於60歲以上人士的效力達八成，且通常只需接種一劑。他稱加拿大安大略省今年開始資助居住安老院年滿60歲等合資格人士接種RSV疫苗，且美國疾病管制與預防中心、美國糖尿病協會等國際醫學組織皆發指引建議60歲以上長者接種一劑RSV疫苗。

藥劑會倡院舍長者免費接種

目前本港接種RSV疫苗需自費。蘇曜華建議政府適時研究外國做法和國際指引，盡早免費為安老院長者接種，亦相信院舍外展服務能有效降低院舍長者感染RSV的死亡及重症率。

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