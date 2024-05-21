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港聞二

孫玉菡晤社工局全體 稱有支持修例 明起審議盼盡快通過 社總：完善管治速度意外

【明報專訊】政府提出修訂《社會工作者註冊條例》，明日將提交立法會首讀和二讀。勞福局長孫玉菡昨午邀請社工註冊局全體成員會面，說明完善註冊局管治建議。孫玉菡稱會上重申擴大註冊局成員數目旨在推動更廣泛及均衡參與，重組後以社工佔多數，充分尊重社工專業，確保業內不同聲音能帶入註冊局，保障公眾利益，又說欣悉部分註冊局成員支持完善註冊局管治。社工註冊局主席伍銳明昨回覆本報查詢稱暫無回應。

孫：欣悉社福等各界支持

勞福局本月10日羅列社工註冊局「五宗罪」，表明有必要完善管治，其後提出修例方案，涵蓋五大建議，包括成員由15人增至27人，特首委任成員增至17人，民選成員比例由逾五成降至約三成等。孫玉菡昨在勞福局facebook表示，欣悉社福界、立法會和社會各界，包括註冊局部分成員，均支持完善註冊局管治，局方將全力配合立法會審議，期望盡早通過，讓註冊局重回正軌。

澄清非反對更生者任社工

面向弱勢社群應拿揑分寸

修例草案建議，被裁定干犯嚴重罪行者的社工註冊即時註銷。孫玉菡說在會上再次澄清新機制並非反對更生人士做社工，但指社工面向弱勢社群，註冊局應拿揑好分寸，平衡個人和公眾利益，謹慎認真處理註冊申請。他強調註冊局行使公權力，除獲法例賦權處理社工註冊和紀律事宜外，須同時面向受助人以至全社會，有責任維護國家安全及以公眾利益為依歸。

社總：即除牌機制反映不信任

多個社福界組織和社福機構早前表態支持政府修例。不過，香港社會工作者總工會日前在facebook表示，對於是次修例做法不敢苟同，認為修例將民選委員比例下降到不足三成，並引入即時除牌機制，反映勞福局對社工不信任及否定社工價值，過往成員的組成比例反映社工專業的特質及吸納社會不同意見，認為是次修例違反條例初心。

社總形容修例是意料之內，指政府過去幾年完善選舉及治理機制，社工註冊局亦不可能倖免，背後原因則不言而喻，但對「速度之快、力度之大及內容之緊卻是意料之外」。

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