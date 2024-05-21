失業率維持3% 職位空缺按年跌三成

裝修失業率最高 維持5.9%

勞工及福利局長孫玉菡表示，失業率維持低水平，各行業情况多為小幅變動，預料經濟繼續增長會令勞工市場短期內維持緊絀。據最新數字，失業率3%，就業不足率保持於1.1%水平。

根據統計處資料，2月至4月各行業失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，幅度普遍不大。其中樓房裝飾、修葺及保養為最高失業率行業，維持5.9%；其次是餐飲服務活動業，由4.6%升至4.9%。製造業失業率則下降0.1個百分點至3.1%。

飲食零售地產錄逾萬空缺

就業方面，2月至4月總就業人數369.4萬，較1月至3月增加約5700人；同期的總勞動人口升至約380.7萬，增加約7700人。

招聘方面，勞工處在2月至4月平均每月錄得75,425個來自私營機構的空缺，以飲食業、零售業及地產業較缺人，均錄得超過一萬個空缺；其次是商用服務業及建造業，分別有7441和6815個（見表）。

空缺數字顯示，近期按月私營機構空缺數目呈下跌趨勢，撇除受農曆新年影響的招聘淡季2月，4月錄得的76,265個空缺，較3月少近2800個，亦較1月少逾6000個。

勞工處將於本月30及31日在灣仔修頓場館舉辦「共覓新機遇招聘會」，將有約60個僱主參與，提供大量職位空缺。