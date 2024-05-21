明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

失業率維持3% 職位空缺按年跌三成

【明報專訊】政府統計處昨公布最新勞動人口統計數字，本港今年2月至4月經季節性調整的失業率維持為3%，失業人數則增加約2000至逾11.3萬。勞工處稱，同期平均每月錄得75,425個私營機構空缺，按年下跌29.2%，較本年1月至3月平均數字亦下跌2.7%。

裝修失業率最高 維持5.9%

勞工及福利局長孫玉菡表示，失業率維持低水平，各行業情况多為小幅變動，預料經濟繼續增長會令勞工市場短期內維持緊絀。據最新數字，失業率3%，就業不足率保持於1.1%水平。

根據統計處資料，2月至4月各行業失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，幅度普遍不大。其中樓房裝飾、修葺及保養為最高失業率行業，維持5.9%；其次是餐飲服務活動業，由4.6%升至4.9%。製造業失業率則下降0.1個百分點至3.1%。

飲食零售地產錄逾萬空缺

就業方面，2月至4月總就業人數369.4萬，較1月至3月增加約5700人；同期的總勞動人口升至約380.7萬，增加約7700人。

招聘方面，勞工處在2月至4月平均每月錄得75,425個來自私營機構的空缺，以飲食業、零售業及地產業較缺人，均錄得超過一萬個空缺；其次是商用服務業及建造業，分別有7441和6815個（見表）。

空缺數字顯示，近期按月私營機構空缺數目呈下跌趨勢，撇除受農曆新年影響的招聘淡季2月，4月錄得的76,265個空缺，較3月少近2800個，亦較1月少逾6000個。

勞工處將於本月30及31日在灣仔修頓場館舉辦「共覓新機遇招聘會」，將有約60個僱主參與，提供大量職位空缺。

相關字詞﹕政府統計處 勞動人口 失業率

上 / 下一篇新聞

揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書
揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書
科大設委會審核申請人 中大：成績單須院校直寄
科大設委會審核申請人 中大：成績單須院校直寄
「賣殼」案商人前下屬：按指示賣債5040萬轉詹培忠
「賣殼」案商人前下屬：按指示賣債5040萬轉詹培忠
紙皮婆婆捲車底亡 料過路公廁取水
紙皮婆婆捲車底亡 料過路公廁取水
港鐵42出口水浸風險高 全設感應器 分佈26站 九龍塘6個最多
港鐵42出口水浸風險高 全設感應器 分佈26站 九龍塘6個最多
風下部分車站備禦寒物充電線
風下部分車站備禦寒物充電線
第二次「全政府動員」演練 楊何：進步非常明顯
第二次「全政府動員」演練 楊何：進步非常明顯
毁保安亭復行劫 警19小時拘人
毁保安亭復行劫 警19小時拘人
孫玉菡晤社工局全體 稱有支持修例 明起審議盼盡快通過 社總：完善管治速度意外
孫玉菡晤社工局全體 稱有支持修例 明起審議盼盡快通過 社總：完善管治速度意外
孔繁毅籲高危群組接種RSV疫苗
孔繁毅籲高危群組接種RSV疫苗
牙科生強制實習或遭覆核 律政司稱無問題
牙科生強制實習或遭覆核 律政司稱無問題
家駒墓碑刑毀案兩男今提堂 海內外歌迷拜祭
家駒墓碑刑毀案兩男今提堂 海內外歌迷拜祭
採天秤流動機械私人工程 7月起須用智慧警報系統
採天秤流動機械私人工程 7月起須用智慧警報系統
推「智慧工地標籤」料逾六成參與 巡查多留意未領者
推「智慧工地標籤」料逾六成參與 巡查多留意未領者
單車悼念活動10警車戒備截查 警：涉衝燈
單車悼念活動10警車戒備截查 警：涉衝燈
政府促電力驟降納懲罰機制 中電：將全面檢討資產管理 議員：若人為應受罰
政府促電力驟降納懲罰機制 中電：將全面檢討資產管理 議員：若人為應受罰
大聯盟獻策發展四大中心 攻雲計算AI等 盼統一灣區認證標準 推優惠關稅
大聯盟獻策發展四大中心 攻雲計算AI等 盼統一灣區認證標準 推優惠關稅
打擊外傭黑工連僱主拘10人
打擊外傭黑工連僱主拘10人
指女律師持續誹謗 的近前合伙人申禁令
指女律師持續誹謗 的近前合伙人申禁令
指建行上司非禮 韓籍女入稟索償
指建行上司非禮 韓籍女入稟索償
黎擬要求裁表證不成立 控方播國安法前黎訪談 稱「需要外國勢力」
黎擬要求裁表證不成立 控方播國安法前黎訪談 稱「需要外國勢力」
稱探訪張劍虹評估獄中情况 國安警：是人性化處理
稱探訪張劍虹評估獄中情况 國安警：是人性化處理
盜客千萬美元 前律師上訴刑期得直
盜客千萬美元 前律師上訴刑期得直
灣區熱搜：穗削珠江3渡輪線 重點經營旅遊
灣區熱搜：穗削珠江3渡輪線 重點經營旅遊
灣區熱搜：2元「窮遊」珠江難再 客輪開日遊專線
灣區熱搜：2元「窮遊」珠江難再 客輪開日遊專線
灣區手記：點評有禮 ／文：尚東美
灣區手記：點評有禮 ／文：尚東美
【Emily】林琳倡ETO做義工 一雞幾味谷港形象 楊何蓓茵：人少工作忙 周末都開工
【Emily】林琳倡ETO做義工 一雞幾味谷港形象 楊何蓓茵：人少工作忙 周末都開工
【Emily】議員參觀廚餘設施 田北辰讚「再生俠」
【Emily】議員參觀廚餘設施 田北辰讚「再生俠」
【Emily】美矽谷地區6市長訪華 首站來港
【Emily】美矽谷地區6市長訪華 首站來港
【Emily】金多寶變12次 消息：料投注額雙位數增長
【Emily】金多寶變12次 消息：料投注額雙位數增長
【Emily】林定國訪中東 晤沙特司法部副大臣
【Emily】林定國訪中東 晤沙特司法部副大臣
【Emily】富嘉閣租約滿結業 「阿一」徒弟：冇咩傷感
【Emily】富嘉閣租約滿結業 「阿一」徒弟：冇咩傷感