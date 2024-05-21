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第二次「全政府動員」演練 楊何：進步非常明顯

【明報專訊】公務員事務局上月22日舉行「全政府動員」級別第二次演練，測試政策局和部門在短時間內動員輪值人員和提供運輸物流支援的能力。局長楊何蓓茵表示，演練模擬香港受超強颱風來襲，低窪地區嚴重水浸，需迅速動員組成應急隊伍，在颱風襲港前協助低窪地區居民。她形容過程順利，約95%政策局或部門能於收到該局通知後兩小時內，通知所有指定人員名單上第一組別的輪值人員進入戒備狀態，其餘亦能於約2.5小時內完成，較第一次演練僅七成政策局或部門達標，有非常明顯進步。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨開會，會上楊何蓓茵形容上月「全政府動員」級別第二次演練過程順利，部門內部聯絡通訊的表現較上次有非常明顯的進步，運輸物流支援也更有效和到位。

政府亦總結去年9月超強颱風「蘇拉」和世紀暴雨相繼襲港，兩次啟動優化後動員機制的經驗。楊何蓓茵稱，各部門經過去年首次演練及兩輪實際動員行動後，對動員機制熟悉程度已大大提升，執行能力也得以強化，強調優化動員機制有助政府有需要時更具組織及系統地動員政府人員。

議員問小範圍動員令應對水浸

楊何：渠署關愛隊更有效

民建聯議員顏汶羽稱，現時全政府動員令為全港性質，本月早前發出今年首個紅色暴雨警告，當中西貢、將軍澳等地區水浸，關注當局會否考慮較小範圍的動員令。

楊何蓓茵稱，「全政府動員」級別主要應對重大事故，當個別部門人力不足以應付，就需動員其他人手，如要處理水浸，主要會由渠務署處理，認為由具備專業知識人員進行專業工作會較合適，地區亦有關愛隊協助居民，較政府動員更快及有效率。

相關字詞﹕全政府動員級別演練

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